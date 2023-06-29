Comienza la semana de entrega de los premios individuales más renombrados en las Grandes Ligas (MLB) –reseña el portal “Líder en Deportes”–, y se inició con el nombramiento de los Novatos del Año en la Liga Nacional y en la Americana.

Nick Kurtz, de los Atléticos, en el joven circuito de manera unánime, y Drake Baldwin, en el viejo, se quedaron con la distinción a los mejores novatos de la temporada 2025.

El primera base de los «paquidermos» se quedó con todos los votos para la primera posición (30), y obtener el galardón, con 210 votos.

Superó así a su compañero de equipo Jacob Wilson (quien en los primeros meses parecía el favorito), este último con 23 votos al segundo lugar y cuatro al tercero, para 107.

Roman Anthony, de los Medias Rojas de Boston, quedó en tercera plaza, con tres votos al segundo y 15 al tercero (72).

El inicialista, de 22 años de edad, además de tener un juego de cuatro jonrones (contra Houston), bateó .290, con 36 vuelacercas, 86 impulsadas y un OPS de 1.002 en 117 partidos esta temporada.

El primera base se convirtió en el octavo novato desde 1901 en terminar con un OPS superior a 1.000, con al menos 400 apariciones al plato.

Por el otro lado, Baldwin, segundo receptor de los Bravos de Atlanta en ganarlo, recibió 21 de los 30 votos al primer lugar, superando a Cade Horton (Cubs) en el segundo puesto, con los otros nueve votos, y Caleb Durbin (Cerveceros), en el tercero.

El careta terminó la temporada liderando a todos los novatos de la Nacional en fWAR (3.1).

Además, su promedio de .274 se colocó en el segundo lugar entre los novatos del viejo circuito, y finalizó con 19 vuelacercas y puso un OPS de .810 (RG).