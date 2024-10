Neymar volvió a la cancha luego de un año lesionado

El jugador brasileño Neymar Jr., del club Al Hilal saudí, regresó este lunes a las canchas luego de superar la grave lesión de rodilla que mantuvo de baja durante un año.

Neymar, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la pierna izquierda en un partido entre las selecciones de Brasil y Uruguay el 17 de octubre de 2023.

Su retorno al engramado se registró al minuto 77 del desafío de la Liga de Campeones asiática que enfrentó al conjunto saudí con el Al Ain de Emiratos Árabes.

El atacante brasileño, que cumplió 32 años en febrero, tuvo tiempo de poner a prueba al guardameta rival con un remate cruzado que se marchó fuera por poco tras un rápida combinación con Aleksandar Mitrovic.

El partido terminó con victoria por 4-5 del Al Hilal y destacó la actuación de atacante Salem Al Dasawari, que cerró la contienda con un triplete.

Pero todas las miradas estaban enfocoadas en el retorno de Neymar, que días antes desveló en un video el sufrimiento que había padecido por su ausencia de las canchas.

«Lo que más quiero en la vida es jugar al fútbol. He sufrido mucho cada día que he estado fuera del campo. Esto es lo que más me duele», dijo Neymar entre lágrimas.

Un calvario al que el exjugador, entre otros, del Barcelona y París Saint-Germain puso fin este lunes cuando sustituyó a los 77 minutos al centrocampista Nasser Al Dawsari.

LA

Foto: Referencial