Estados Unidos declara terrorista al Cartel de los Soles y eleva al máximo la presión contra Nicolás Maduro

Estados Unidos oficializó este lunes 24 de noviembre de 2025 la designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO), en una de las acciones más contundentes contra la estructura de poder que respalda al régimen de Nicolás Maduro. La medida, publicada en el boletín federal y firmada por el secretario de Estado Marco Rubio, establece que existen fundamentos legales suficientes para considerar que esta red, incrustada en el aparato estatal venezolano, opera como un grupo terrorista. Su aplicación es inmediata.

La decisión se produce en un momento clave de la política estadounidense hacia Venezuela y abre un abanico de herramientas financieras, legales y operativas sin precedentes, incluyendo la congelación de activos, la prohibición total de transacciones, la incautación de bienes y la posibilidad de emitir órdenes internacionales de captura contra individuos o entidades que colaboren con el cartel.

Un giro drástico en medio de un clima de máxima presión

La escalada coincide con la expectativa generada por el anuncio del presidente Donald Trump, quien aseguró que prevé mantener una conversación directa con Maduro “en un futuro no muy lejano”. Ese mensaje adquiere ahora un nuevo significado a la luz de una designación que endurece radicalmente el marco legal para tratar con la cúpula chavista.

En semanas previas, Trump rechazó una propuesta transmitida por Maduro para abandonar el poder en dos o tres años y ceder temporalmente la Presidencia a Delcy Rodríguez. El presidente respondió que Maduro “no debe estar jodiendo” con Estados Unidos, en una frase que marcó el tono confrontativo de la nueva etapa.

Nuevas herramientas y escenarios abiertos

Con la designación, el Departamento de Estado y las agencias federales pueden:

congelar cualquier activo del cartel o sus asociados

prohibir todas las transacciones financieras

procesar penalmente por terrorismo, complicidad o apoyo material

activar la extraterritorialidad de la legislación estadounidense

coordinar acciones internacionales con países aliados

perseguir a cualquier persona o empresa que financie o facilite la operación del cartel

Desde el Pentágono, el secretario de Guerra Pete Hegseth afirmó que la medida abre “un montón de nuevas opciones” para enfrentar a redes narco-terroristas en la región. Aunque evitó confirmar si la presión podría trasladarse al territorio venezolano, recordó que Estados Unidos acumula dos décadas de experiencia en operaciones complejas en Irak, Siria y Afganistán.

Un operativo militar en expansión

El Comando Sur ha ejecutado más de veinte ataques letales desde septiembre contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental. Más de 80 personas han muerto en el marco de la Operación Lanza del Sur, centrada en interceptar cargamentos asociados a redes criminales con presencia en Venezuela.

A la par, Washington ha intensificado sus críticas contra los cárteles mexicanos y exige una mayor respuesta del Gobierno de México ante el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

Qué es el Cartel de los Soles

El Cartel de los Soles es una estructura criminal señalada en Estados Unidos desde hace más de una década. Está vinculada a sectores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y particularmente a generales de la Guardia Nacional, cuyas insignias en forma de “soles” dieron nombre al grupo.

Investigaciones federales sostienen que el cartel:

facilita el tránsito de cocaína colombiana hacia Centroamérica, el Caribe y Estado s Unidos

opera con protección política y militar dentro del Estado venezolano

utiliza puertos, aeropuertos y unidades militares para el transporte de cargamentos

cobra porcentajes, ofrece seguridad y gestiona envíos internacionales

Entre los señalados se encuentran Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, Tareck El Aissami, Néstor Reverol, Hugo Carvajal y Clíver Alcalá. Varios tienen procesos abiertos en tribunales federales de Nueva York y Florida. Algunos ya han sido capturados y condenados.

Maduro juega por tiempo mientras aumenta la presión

Fuentes diplomáticas confirmaron que las conversaciones discretas en las que Maduro ofreció una transición controlada fueron interpretadas como un intento de ganar tiempo ante la presión militar y las operaciones ya autorizadas.



La Casa Blanca consideró que cualquier plan que mantuviera a Maduro en Miraflores más allá de unos meses resultaba “inviable”.

En paralelo, agencias de inteligencia entregaron informes detallados sobre el papel del Cartel de los Soles en el tráfico de cocaína, reforzando la visión de Washington de que el régimen venezolano actúa como un actor criminal transnacional.

Con la nueva designación, Estados Unidos profundiza su ofensiva en organismos multilaterales y advierte que cualquier cooperación con la red criminal tendrá consecuencias severas.