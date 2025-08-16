“Esa población de adultos mayores tiene un mayor riesgo de padecer problemas relacionados con la espalda o la columna; pero también, personas con trabajos físicos pesados o sedentarios, atletas, personas con sobrepeso, embarazadas y los que tienen antecedentes familiares”, indicó Mejía.

Santo Domingo. -La población de adultos mayores padece un mayor riesgo de sufrir de problemas en la columna vertebral, como consecuencia del desgaste natural causado por malas posturas que contribuyen a causar problemas en la espalda, como escoliosis, hernias o espondilosis, estenosis espinal, fracturas vertebrales y ciática.

La afirmación la hace el doctor Anderson Mejía, especialista en cirugía ortopédica y traumatología de Hospiten Santo Domingo, quien asegura que “mantener malas posturas prolongadas sobrecarga la columna y puede derivar en dolor crónico y deformidades en la espalda”.

“Esa población de adultos mayores tiene un mayor riesgo de padecer problemas relacionados con la espalda o la columna; pero también, personas con trabajos físicos pesados o sedentarios, atletas, personas con sobrepeso, embarazadas y los que tienen antecedentes familiares”, indicó Mejía.

Explicó que las razones por las que frecuentemente molesta o duele la espalda, “necesariamente están relacionadas con las malas posturas, esfuerzos físico excesivo, sedentarismo, las hernias discales, lesiones o traumatismos, estrés y la tensión muscular”.

El doctor Mejía definió la espalda o dorso como la parte posterior del cuerpo humano que va desde la base del cuello hasta la pelvis, que incluye músculos, huesos, columna vertebral, nervios y otros tejidos.

El galeno informó que la columna vertebral es una estructura ósea compuesta por 33 vértebras que protegen la médula espinal, permitiendo el movimiento y sosteniendo el cuerpo, la cual está dividida en cinco regiones: la cervical, torácica, lumbar, la sacra y la coxígea.

Explicó Mejía que las hernias discales se producen cuando el disco intervertebral se desplaza o rompe y presiona los nervios cercanos, causando dolor, debilidad o entumecimiento.

Se refirió a la escoliosis como una curvatura lateral de la columna vertebral, que se presenta en forma de “S” o “C”, y puede ser congénita, idiopática o causada por otras condiciones; mientras que la espondilosis es un desgaste o degeneración de los discos de las vértebras, causados por rigidez, que provoca gran dolor o dificultad para moverse.

El doctor Mejía se refirió a la estenosis espinal como el estrechamiento del canal espinal lo que comprime la medula y los nervios, causando dolor, debilidad o entumecimiento. Además, “las rupturas en los huesos son causadas por osteoporosis, traumatismos o accidentes, causando dolor severo y pérdida de movilidad”.

El profesional de la medicina recomendó que para tener una columna vertebral y la espalda sanas es beneficioso hacer natación, pilates, yoga, caminata, y ejercicio para fortalecer las zonas abdominal y lumbar.

Además, para cuidar la columna y la espalda, Mejía recomendó tener una postura correcta al sentarse y pararse, evitar cargas y peso excesivo, hacer pausas del tiempo sentado, dormir en buena posición en un colchón adecuado y hacer ejercicios regularmente.

También, mantener un peso saludable, evitar movimientos bruscos o malas técnicas al levantar objetos, utilizar calzado adecuado, no fumar (el tabaco puede afectar discos y huesos), además de consultar un médico ante el dolor y realizar chequeos posturales de la columna.

