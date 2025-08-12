Para más información puedes ingresar a https://www.ayt.cl/

Las tecnologías de monitoreo en línea fortalecen la confianza con las comunidades, promoviendo operaciones más responsables y sostenibles.

En faenas mineras y de construcción, la presencia de material particulado en el aire, especialmente polvo en suspensión, representa un desafío creciente para la sostenibilidad ambiental y la salud pública. Estas emisiones, generadas por tránsito de maquinaria, movimientos de tierra y actividades productivas, no solo afectan directamente a los trabajadores, sino que también pueden impactar a las comunidades cercanas, generando molestias, riesgos respiratorios y deterioro en la calidad de vida.

En este contexto donde la calidad del aire en entornos industriales es cada vez más relevante, el monitoreo del polvo suspendido en caminos y faenas productivas se ha convertido en un elemento crucial para la protección de la salud humana y el medioambiente.

Uno de los principales desafíos en los sectores mineros es el manejo del material particulado y la creciente preocupación por las concentraciones de arsénico en el aire, especialmente en áreas cercanas a fundiciones de cobre.

Frente a este escenario, equipos como el DustMate, desarrollado por Turnkey Instruments, han cobrado protagonismo. Se trata de un monitor de polvo suspendido que permite medir en tiempo real la concentración de material particulado total (TSP) en caminos de tierra, faenas mineras y obras de construcción.

“El DustMate se ha convertido en la herramienta más utilizada en Chile para la medición de material particulado, especialmente por empresas que trabajan con supresores de polvo, compañías mineras y proyectos de construcción. Su precisión y facilidad de uso lo convierten en un aliado esencial para cumplir con estándares ambientales cada vez más exigentes”, afirma Carlos Saul, representante de AyT Grupo (https://www.ayt.cl/).

El equipo permite monitorear simultáneamente partículas PTS, MP10, MP2.5 y MP1 en su modo ambiental, y también fracciones inhalables, torácicas y respirables en su modo para lugares de trabajo, lo que proporciona una visión integral de la exposición al polvo. Gracias a esta tecnología, es posible evaluar la efectividad de las medidas de control, como el riego de caminos, la aplicación de productos supresores y el control de velocidad de los vehículos.

Esta capacidad de medición continua y en línea no solo mejora la gestión ambiental de los proyectos, sino que también fortalece la relación con las comunidades, al garantizar prácticas más responsables y transparentes en la operación de faenas que impactan el entorno.

Con el aumento del escrutinio público y regulatorio sobre la contaminación del aire, el monitoreo riguroso y confiable ya no es una opción, sino una exigencia técnica y ética en la industria minera y de la construcción.

