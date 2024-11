Mireya Blavia de Cisneros y su Misi?n de Empoderar a Mujeres

Mireya Blavia de Cisneros, directora de la Fundación Cultural Latin GRAMMY®, ha trabajado incansablemente para crear oportunidades que impulsen la igualdad de género en la música latina. Desde el lanzamiento del programa en 2016, Leading Ladies of Entertainment ha sido fundamental en el reconocimiento de mujeres con conciencia social que, a través de sus aportes y éxitos, han inspirado a la próxima generación de líderes en la industria de la música y el entretenimiento. “Nuestro programa de mentoría Connect TogetHER es una oportunidad única para que las jóvenes talentos reciban el apoyo que necesitan para abrirse paso en esta industria”, expresó Blavia de Cisneros. “El compromiso de nuestras mentoras de Leading Ladies of Entertainment es esencial para seguir avanzando hacia una industria más inclusiva”.

La Fundación Cultural Latin GRAMMY®, bajo la dirección de Mireya Blavia de Cisneros, se complace en anunciar la tercera edición del programa de mentoría Connect TogetHER de Leading Ladies of Entertainment en colaboración con She Is The Music, una organización sin fines de lucro que se dedica a promover la presencia de mujeres en la industria de la música. Este programa anual de mentoría continúa siendo un referente en la industria, brindando apoyo, orientación y recursos para jóvenes interesadas en construir una carrera en el mundo de la música y el entretenimiento.

El programa Connect TogetHER se centra en cerrar la brecha de género dentro del sector de la música latina, proporcionando a mujeres emergentes la oportunidad de recibir mentoría personalizada por parte de reconocidas figuras de la industria. Esta edición de Leading Ladies of Entertainment ofrece acceso exclusivo a las experiencias y conocimientos de profesionales galardonadas como Róndine Alcalá, Marcella Araica, María Elisa Ayerbe, Goyo, Mon Laferte, Mayna Nevarez, Pamela Silva, Simone Torres, Mónica Vélez y Ana Villacorta López. Estas líderes en sus respectivos campos participan de manera activa y desinteresada, compartiendo sus aprendizajes y animando a la nueva generación de mujeres en el entretenimiento.

En un evento especial, el panel Connect TogetHER, presentado en colaboración con Spotify for Artists, incluirá conversaciones clave con Róndine Alcalá, María Elisa Ayerbe y Mayna Nevarez, y será moderado por las asesoradas Stephanie Acosta y Valeria Peñaranda. Las participantes podrán disfrutar de charlas enriquecedoras y experiencias inspiradoras que contribuirán a su desarrollo profesional.

Una Oportunidad para Reducir la Brecha de Género en la Música Latina

Mireya Blavia de Cisneros, directora de la Fundación Cultural Latin GRAMMY®, ha trabajado incansablemente para crear oportunidades que impulsen la igualdad de género en la música latina. Desde el lanzamiento del programa en 2016, Leading Ladies of Entertainment ha sido fundamental en el reconocimiento de mujeres con conciencia social que, a través de sus aportes y éxitos, han inspirado a la próxima generación de líderes en la industria de la música y el entretenimiento. “Nuestro programa de mentoría Connect TogetHER es una oportunidad única para que las jóvenes talentos reciban el apoyo que necesitan para abrirse paso en esta industria”, expresó Blavia de Cisneros. “El compromiso de nuestras mentoras de Leading Ladies of Entertainment es esencial para seguir avanzando hacia una industria más inclusiva”.

Raquel “Rocky” Egusquiza, directora ejecutiva de la Fundación Cultural Latin GRAMMY, expresó también su entusiasmo y gratitud hacia las mentoras: “El programa Connect TogetHER sigue evolucionando año tras año. Gracias al tiempo y conocimiento que nuestras mentoras aportan generosamente, podemos continuar impulsando el talento de la próxima generación de mujeres en la música latina. Juntos, con She Is The Music, estamos comprometidos a cerrar la brecha de género en el sector de la música”.

La colaboración con She Is The Music, organización sin fines de lucro fundada con el propósito de aumentar la representación femenina en la música, es clave para el éxito del programa de mentoría Connect TogetHER. Con la copresidenta del comité latino de She Is The Music, Alexandra Lioutikoff, al frente de la alianza, el programa de mentoría se ha fortalecido aún más, ampliando su alcance y mejorando las oportunidades disponibles para jóvenes mujeres que desean desarrollarse en el sector musical. “Estamos muy orgullosas y emocionadas de continuar nuestra colaboración con Leading Ladies of Entertainment en esta tercera edición del programa de mentoría Connect TogetHER. Cada año, hemos podido apoyar y empoderar a más mujeres en la música y ofrecer a las generaciones futuras los recursos que necesitan para tener éxito”, comentó Lioutikoff, quien también es presidenta de Universal Music Publishing Latinoamérica y el mercado latino en Estados Unidos.

Mentoras de Primera Línea: Mujeres Líderes que Inspiran

El programa Connect TogetHER de este año cuenta con la participación de algunas de las mujeres más destacadas de la industria musical y del entretenimiento. Entre las mentoras se encuentran:

Róndine Alcalá , fundadora de RondenePR , reconocida por su experiencia en relaciones públicas en música y entretenimiento.

, fundadora de , reconocida por su experiencia en relaciones públicas en música y entretenimiento. Marcella Araica , ingeniera de grabación y mezcla, y vicepresidenta de N.A.R.S Records/Dream Asylum Studios.

, ingeniera de grabación y mezcla, y vicepresidenta de N.A.R.S Records/Dream Asylum Studios. María Elisa Ayerbe , ingeniera de sonido y ganadora del Latin GRAMMY ®.

, ingeniera de sonido y ganadora del ®. Goyo , artista galardonada con el Latin GRAMMY y una de las voces más influyentes de la música latina.

, artista galardonada con el y una de las voces más influyentes de la música latina. Mon Laferte , cantautora ganadora del Latin GRAMMY y nominada al GRAMMY®.

, cantautora ganadora del y nominada al GRAMMY®. Mayna Nevarez , fundadora y directora ejecutiva de Nevarez Communications y presidenta del capítulo Miami de Women in Music.

, fundadora y directora ejecutiva de y presidenta del capítulo de in Music. Pamela Silva , periodista galardonada y referente en los medios de comunicación.

, periodista galardonada y referente en los medios de comunicación. Simone Torres , ingeniera y productora vocal nominada al GRAMMY®.

, ingeniera y productora vocal nominada al GRAMMY®. Mónica Vélez , compositora galardonada con el Latin GRAMMY ®.

, compositora galardonada con el ®. Ana Villacorta López, vicepresidenta sénior de Mercadeo y Promoción en Sony Music Entertainment México.

Estas mentoras no solo aportan su conocimiento técnico y su experiencia en el campo, sino también su compromiso con la formación de nuevas líderes femeninas en la música latina.

Desde sus inicios en 2016, Leading Ladies of Entertainment ha crecido para convertirse en una plataforma de cambio dentro de la industria de la música latina, destacando a mujeres que, además de su éxito profesional, tienen un compromiso social y han sido modelos a seguir para otras mujeres en el entretenimiento. Mireya Blavia de Cisneros y su equipo en la Fundación Cultural Latin GRAMMY están comprometidos en continuar expandiendo el impacto de Connect TogetHER, asegurando que el programa siga siendo una herramienta poderosa para la igualdad de oportunidades en el ámbito musical.

El evento Connect TogetHER se transmitirá a través de diversas plataformas digitales y estará disponible en Spotify for Artists, proporcionando acceso a una audiencia global que desea aprender y conectarse con los conocimientos de estas mentoras. La transmisión del panel permitirá que el mensaje y las enseñanzas de estas líderes lleguen a más personas y que la brecha de género continúe disminuyendo en el sector de la música.

