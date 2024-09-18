Como parte de las acciones orientadas a fortalecer el uso de energías renovables en Venezuela, el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jorge Márquez, supervisó este lunes la granja de paneles solares ubicada en El Vigía, estado Mérida.

Este espacio, actualmente en fase de construcción, tiene como propósito generar 50 megavatios para fortalecer el sistema eléctrico de la región andina. En este sentido, representa un importante avance en materia de energía solar, con potencial de despliegue en puntos estratégicos del suroccidente del país, contribuyendo a la estabilidad del servicio eléctrico.

En junio de 2024, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó la instalación de la primera granja de energía solar, como parte de una estrategia a gran escala destinada a potenciar el desarrollo de la energía fotovoltaica.

«He decidido instalar en El Vigía la primera granja productora de energía solar para 50 megavatios, la primera que llegue de China», anunció durante el Consejo Nacional de Economía Productiva: Región Los Andes.

El Gobierno Bolivariano, liderado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, consolida el uso de las energías alternativas, con diferentes experiencias como la Granja Fotovoltaica «Luz del Alba», ubicada en el Complejo Habitacional Bubuquí, en la entidad merideña, inaugurada en enero de 2025, para fortalecer la calidad de los servicios públicos.

Prensa MPPEE-Corpoelec /