El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó este martes 11 de noviembre que el Ministerio Público abrió una investigación por el homicidio del exjugador de béisbol Wikelman Ramírez, quien integró las filas de los Rays de Tampa Bay, en sus ligas menores de Estados Unidos, señala el portal “Líder en Deportes”.

A través de una publicación en Instagram, Saab indicó que fue designada la Fiscalía 34 del Estado Carabobo, con competencia en materia de homicidios, para investigar y sancionar a los responsables del crimen.

Según el fiscal, el exlanzador fue abordado por unos desconocidos que, “sin mediar palabras, lo interceptaron y le efectuaron varios disparos”, causándole la muerte.

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp) lamentó el fallecimiento del deportista, y expresó sus condolencias a familiares y amigos.

Asimismo, el Consejo Directivo y la Junta Administradora de los Navegantes del Magallanes manifestaron su pesar por la pérdida de Ramírez, quien jugó en el equipo durante dos temporadas como lanzador.

Wikelman Ramírez también formó parte de la selección venezolana Sub-23 que se consagró campeona del Mundial de 2021 (RG).