A propósito de Carnaval 2026, el ministro de educación, Héctor Rodríguez, insta a los docentes a no solicitar contribuciones económicas a los estudiantes, así como “disfraces sofisticados que se alejen del sentido pedagógica de la ocasión y que generen gastos para la mayoría de las familias”.

En las instituciones educativas, durante festividades carnestolendas se deben desarrollar propuestas utilizando los recursos disponibles y elementos reutilizables que promuevan el aprendizaje y activen la creatividad, se expone en el Boletín Informativo N° 28 publicado el 26 de enero en el portal del Ministerio de Educación.

Además, esta festividad debe ser un medio para concienciar acerca de valores, como el trabajo en equipo, la responsabilidad con el ambiente y la idea de alcanzar los mejores logros con esfuerzo y disciplina, no a partir de quién pueda pagar más.

La celebración del carnaval debe tener un impacto positivo para los niños, niñas y adolescentes. Es una oportunidad para conocer y amar a Venezuela, para realizar actividades a favor de la paz, y para recorrer las calles con cultura y consciencia cívica.

“Aprovechemos la ocasión con fines educativos, llenemos de contenidos significativos cada uno de nuestros proyectos, y entonces la escuela y el liceo cobrarán un sentido extraordinario, motivarán y servirán para el desarrollo, enseñarán valores para la vida y habilidades que perdurarán en el tiempo”, enfatiza. AC