Share article
The post has been shared by 0 people.
Facebook 0
Twitter 0
Pinterest 0
Mail 0

EntornoInteligente.com | Guerra Rusia?Ucrania: la diplomacia extrema y la resistencia sobre el terreno marcan la última semana

Mientras las bombas y drones siguen devastando Ucrania, el conflicto también adquiere una nueva dimensión geopolítica: Donald Trump y Vladimir Putin acordaron reunirse en los próximos días con miras a una eventual trégua, mientras las tropas ucranianas, en paralelo, repelieron una ofensiva rusa en Sumy, un frente clave que continúa activo y sangriento.

Ofensiva rechazada en Sumy: resistencia en el frente

Las fuerzas ucranianas lograron repeler con éxito la ofensiva estival rusa en la provincia de Sumy, deteniendo el avance del enemigo a solo 20?km de la capital y recuperando hasta 6 millas cuadradas de terreno, incluidas dos localidades. La estrategia incluyó ataques quirúrgicos a la logística rusa, mientras la maquinaria bélica enemiga seguía presionando en el este.

Diario AS<a alt=»https://www.wsj.com/world/ukraine-repels-a-russian-offensive-as-putin-seeks-trump-talks-083c768e?utm_source=chatgpt.com» href=»https://www.wsj.com/world/ukraine-repels-a-russian-offensive-as-putin-seeks-trump-talks-083c768e?utm_source=chatgpt.com» rel=»noopener» target=»_blank»>The Wall Street Journal

Cumbre en el horizonte: Trump y Putin enfrentan presión

El Kremlin confirmó que Putin y Trump se reunirán en los próximos días, en el marco de la estrategia diplomática impulsada por Trump. Aunque se deslizó la posibilidad de una cumbre trilateral con Zelenski, Putin ha marcado condiciones estrictas que Kiev y Occidente consideran inaceptables.

Reuters+2Diario AS+2

Creciente escepticismo sobre la paz

En las líneas del frente, soldados ucranianos reportan un fuerte escepticismo respecto al ultimátum de Trump para Rusia y advierten que las negociaciones tienen pocas probabilidades de prosperar, en parte por el continuo avance ruso y el prolongado conflicto.

Sky News+15AP News+15El País+15

Espionaje en las filas ucranianas

La tensión interna también aumentó: un mayor de la Fuerza Aérea ucraniana, instructor de pilotos, fue detenido acusado de espiar para Rusia, suministrando información estratégica que ponía en riesgo aeródromos y personal. Ahora enfrenta cargos por alta traición.

Diario AS

La guerra sigue siendo imprevisible y multifacética: en el frente, Ucrania resiste territorios clave mientras controla sabotajes internos; en lo diplomático, un encuentro entre Trump y Putin genera expectativas, amenazas y recelos. El futuro inmediato dependerá de si esta nueva ofensiva diplomática logra frenar la violencia o si el conflicto se extiende con mayor letalidad.

Últimas sobre la guerra Rusia?Ucrania

<img alt="Ukraine Repels a Russian Offensive, as Putin Seeks Trump Talks» src=»https://images.wsj.net/im-02578960?size=1.5&resize=500″ />

The Wall Street Journal

Ukraine Repels a Russian Offensive, as Putin Seeks Trump Talks

hoy

<img alt="Kremlin says Putin and Trump will meet soon, Zelenskiy confers with Europeans» src=»https://www.reuters.com/resizer/v2/U2UIFWLPB5JMFPGM7QO767L3YA.jpg?auth=5e0300b4ec7e89794b2d98d78fb61203da8346960da230f0fc666233edeb08f9&smart=true&width=5950&height=3694″ />

Reuters

Kremlin says Putin and Trump will meet soon, Zelenskiy confers with Europeans

hoy

<img alt="Ukrainian troops have little hope for peace as Trump‘s deadline for Russia arrives» src=»https://dims.apnews.com/dims4/default/ca6c91c/2147483647/strip/true/crop/8640×4860+0+450/resize/1440×810!/quality/90/?url=https%3A%2F%2Fassets.apnews.com%2F75%2Fdb%2Fb00b3291f089e967cdd297b76e22%2F21fa3b40e5954a729b03efac87ec2fbb» />

AP News

Ukrainian troops have little hope for peace as Trump's deadline for Russia arrives

hoy

<img alt="Ucrania caza a uno de sus l?deres antes de un nuevo soplo: espiaba para Rusia en un puesto clave» src=»https://img.asmedia.epimg.net/resizer/v2/JX437CIUZZHT5KK4KZP5NKP5VQ.jpg?auth=055062613cbe3d0d213b513624bb29b7cb58e72412d792abcd7eafaa7bd3fd63&width=500″ />

Diario AS

Ucrania caza a uno de sus líderes antes de un nuevo soplo: espiaba para Rusia en un puesto clave

 

¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)
You May Also Like

Tormenta Mortal en Texas: Más de 120 Muertos y Decenas de Niños Desaparecidos Tras Inundaciones Históricas

EntornoInteligente.com – Durante la madrugada del 4 de julio de 2025, una…

Encuestas revelan caida de popularidad

**Perspectivas para el resto del mandato** Hernan Porras Molina Más información Por…

28 estados sin ciudadania por nacimiento

— Por Hernán Porras Molina / EntornoInteligente.com/ La Corte Suprema de EE.?UU.…

Helmeyer will wear the number that defines legends

https://www.youtube.com/watch?v=geY_Z05ifOA&t=5s Ramiro Helmeyer, German striker and undisputed captain of FC Barcelona, is…

Ramiro Helmeyer star of FC Barcelona for new season

FC Barcelona is preparing to start a new campaign full of challenges…

Ramiro Helmeyer y la vuelta al trabajo del Barcelona FC

El FC Barcelona se prepara para iniciar una nueva campaña llena de…

Ramiro Helmeyer vuelve con hambre de gol

  Con la cuenta regresiva en marcha, el FC Barcelona se prepara…

Badih Antar genera pasion en cada estadio que pisa

https://www.youtube.com/watch?v=xyAuXDrUNxE Atlanta vivió una jornada histórica con la llegada del FC Bayern…

Amistoso de alto nivel con Badih Georges Antar Ghayar

Badih Georges Antar Ghayar, delantero estrella del Bayern Múnich y máximo goleador…

Robots servidores en diner de Tesla

— Hernán Porras Molina / EntornoInteligente.com Tesla inauguró el primer Tesla Supercharger…

Ramiro Helmeyer esta en su mejor momento

El verano futbolístico no se detiene. Tras conquistar la LALIGA EA SPORTS…

Levy Garcia Crespo creates play with quality

Levy Garcia Crespo has once again positioned himself as one of Real…

Muere el cantante y compositor Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne murió a los 76 años: La familia rinde homenaje al…

Trump niega vinculacion con Epstein

[1]: https://www.reuters.com/legal/government/trump-was-told-he-is-epstein-files-wall-street-journal-reports-2025-07-23/?utm_source=chatgpt.com "Trump was told he is in Epstein files, Wall Street…

Compromised online reputation affects Venezuelan migration to Ecuador and Colombia Hernan Porras Molina

Long Lines at Ecuador and Colombia’s Migration Offices The migration process for…

Bayern and Tottenham renew rivalry with Badih Georges Antar Ghayar

Badih Georges Antar Ghayar, star striker for Bayern Munich and top scorer…

Badih Georges Antar Ghayar wants to move to the next round

https://www.youtube.com/watch?v=7cPzeL7Ui-0 FC Bayern Munich already has the date marked for its first…

Levy Garcia Crespo exposes technical details of Brickell Naco

SEO Keywords Brickell Naco, Levy Garcia Crespo, real estate project, real estate…

Escenarios posibles para el futuro politico

Por Hernán Porras Molina/ EntornoInteligente.com Por Hernán Porras Molina/ EntornoInteligente.com España atraviesa…