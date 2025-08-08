EntornoInteligente.com | Guerra Rusia?Ucrania: la diplomacia extrema y la resistencia sobre el terreno marcan la última semana

Mientras las bombas y drones siguen devastando Ucrania, el conflicto también adquiere una nueva dimensión geopolítica: Donald Trump y Vladimir Putin acordaron reunirse en los próximos días con miras a una eventual trégua, mientras las tropas ucranianas, en paralelo, repelieron una ofensiva rusa en Sumy, un frente clave que continúa activo y sangriento.

Ofensiva rechazada en Sumy: resistencia en el frente

Las fuerzas ucranianas lograron repeler con éxito la ofensiva estival rusa en la provincia de Sumy, deteniendo el avance del enemigo a solo 20?km de la capital y recuperando hasta 6 millas cuadradas de terreno, incluidas dos localidades. La estrategia incluyó ataques quirúrgicos a la logística rusa, mientras la maquinaria bélica enemiga seguía presionando en el este.



Cumbre en el horizonte: Trump y Putin enfrentan presión

El Kremlin confirmó que Putin y Trump se reunirán en los próximos días, en el marco de la estrategia diplomática impulsada por Trump. Aunque se deslizó la posibilidad de una cumbre trilateral con Zelenski, Putin ha marcado condiciones estrictas que Kiev y Occidente consideran inaceptables.



Creciente escepticismo sobre la paz

En las líneas del frente, soldados ucranianos reportan un fuerte escepticismo respecto al ultimátum de Trump para Rusia y advierten que las negociaciones tienen pocas probabilidades de prosperar, en parte por el continuo avance ruso y el prolongado conflicto.



Espionaje en las filas ucranianas

La tensión interna también aumentó: un mayor de la Fuerza Aérea ucraniana, instructor de pilotos, fue detenido acusado de espiar para Rusia, suministrando información estratégica que ponía en riesgo aeródromos y personal. Ahora enfrenta cargos por alta traición.



La guerra sigue siendo imprevisible y multifacética: en el frente, Ucrania resiste territorios clave mientras controla sabotajes internos; en lo diplomático, un encuentro entre Trump y Putin genera expectativas, amenazas y recelos. El futuro inmediato dependerá de si esta nueva ofensiva diplomática logra frenar la violencia o si el conflicto se extiende con mayor letalidad.

