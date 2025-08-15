[1]: https://www.univision.com/noticias/estados-unidos/cinco-ciudades-donde-precios-vivienda-cayeron-en-este-2025?utm_source=chatgpt.com "Las 5 ciudades donde más ha caído el precio de la …"

Según el informe más reciente de Realtor.com, los precios de venta promedio de viviendas en Miami registraron una caída interanual del **4,7?% en julio de 2025**, ubicándose en un **precio medio de 509.950?USD**. Esta baja forma parte de una tendencia nacional de enfriamiento del mercado que, sin embargo, en Florida se ve atenuada por la resistencia de los vendedores a bajar sus precios.

([Univision][1])

—

* **Según Infobae (cita a Realtor.com y Fed de St. Louis):**

El descenso del 4,7?% en Miami se suma a una caída acumulada del **17,8?% desde 2022**, el retroceso más significativo entre las 50 mayores ciudades del país. La presión bajista responde al aumento del inventario disponible y la reducción en la demanda, especialmente en el sur y oeste de EE.UU.

([infobae][2])

* **Según New York Post (cita a Realtor.com):**

A pesar del enfriamiento del mercado, solo el **18?% de los anuncios** en Miami mostraron reducción de precio en julio. En lugar de ajustar, muchos vendedores optaron por **retirar sus propiedades del mercado**. En junio, la proporción de “delistings” alcanzó el **59?%**, más del doble del promedio nacional (21?%). Las viviendas permanecen en promedio **88 días a la venta**, el más alto entre las 50 mayores ciudades de EE.UU.

([Univision][1])

* **Según NY Post (tendencia nacional):**

En todo EE.UU., los “delistings” aumentaron un **47?% en mayo**, y un **35?% acumulado en el año**, señalando que muchos propietarios prefieren esperar a bajar sus expectativas de precio antes que negociar.

([New York Post][3])

* **Según Realtor.com (informe junio):**

El mercado general está ralentizándose: **39 de las 50 mayores ciudades** ven viviendas que tardan más en venderse. En ciudades como Miami, Nashville, Orlando y Tucson, los tiempos en el mercado aumentaron notablemente, aunque algunos mercados siguen limitando el inventario.

([negociomiami.com][4], [infobae][2])

—

El mercado inmobiliario de Miami muestra claras señales de enfriamiento: precios a la baja, aumento del inventario y viviendas que permanecen más tiempo en venta. Sin embargo, muchos vendedores se mantienen firmes, preferiendo retirar sus listados antes que aceptar ofertas más bajas, consolidando una dinámica de espera frente a cambios reales de precio.

Esta resistencia al ajuste de precios puede retrasar la transición hacia un mercado más favorable para compradores. La prolongación del tiempo en el mercado y el alto porcentaje de delistings son señales de que el equilibrio entre oferta y demanda aún está lejos de alcanzarse.

—

* [Univision](https://www.univision.com/noticias/estados-unidos/cinco-ciudades-donde-precios-vivienda-cayeron-en-este-2025?utm_source=chatgpt.com)

* [New York Post](https://nypost.com/2025/08/05/real-estate/miami-sellers-are-delisting-their-homes-faster-than-anywhere/?utm_source=chatgpt.com)

* [New York Post](https://nypost.com/2025/07/11/real-estate/homes-are-taking-longer-to-sell-in-these-once-popular-markets/?utm_source=chatgpt.com)

