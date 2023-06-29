El futbolista argentino Leo Messi, actualmente en el Inter Miami de la MLS estadounidense, confesó que aún le queda una espina clavada por la forma en que se produjo su salida del FC Barcelona en 2021 y aseguró que siempre pensó que acabaría su carrera en el club blaugrana.

«Me imaginaba toda la vida jugando en el Barcelona y fue raro no poder despedirme como quería», admitió Messi en una entrevista concedida al diario Sport desde Miami, antes de su visita nocturna a Barcelona y al Spotify Camp Nou aprovechando la concentración de la selección argentina en España.

«Terminé jugando mi último año sin gente por la pandemia, después de estar ahí toda la vida. No me fui como me lo imaginaba y como soñaba. Fue un poco rara la despedida, por la situación y por todo. El cariño de la gente siempre va a estar por lo que hemos pasado. Es mucho tiempo y muchas cosas vividas, así que el cariño va a estar siempre», explicó Messi.

El exjugador ‘culer’, que levantó 35 títulos con el Barça, mostró su deseo de volver a vivir en la ciudad y de reencontrarse con la afición. «Tengo muchas ganas de ir para Barcelona. Extraño mucho la ciudad. Los niños y mi mujer hablamos cosas de Barcelona y la idea es volver a vivir ahí. Es lo que deseamos y tengo muchas ganas de volver al estadio cuando esté terminado. Va a ser emocionante volver a vivir y recordar todo lo que fue eso, más allá de que sea diferente el estadio», señaló.

Messi también recordó con cariño sus años en el club y reconoció que a veces le «agarra un poco de nostalgia» cuando recibe noticias desde el entorno blaugrana. «Extraño mucho todos esos momentos. Quizá lo disfruto más ahora que cuando pasaban las cosas por la dinámica del día a día sin poder disfrutar de lo que estábamos haciendo. Al verlo de lejos, se vive mucho más (…) Me gusta verlo porque fueron cosas muy significativas e importantes», comentó.

El argentino, campeón del mundo en Catar 2022, destacó algunos de los hitos que más recuerda de su carrera en el Barça. «Es muy difícil elegir, pero me quedo con el primer sextete con Guardiola y la Champions conseguida con Luis Enrique. También con el hecho de haber crecido y hecho toda mi vida en Barcelona», apuntó.

Sobre su presente en Miami, Messi se mostró «muy feliz» de poder seguir disfrutando del fútbol. «Mientras pueda, lo seguiré haciendo. Cuando vea que físicamente no estoy y que me cuesta dentro de la cancha o no lo disfruto, será el momento de dar el fin. Hoy por hoy, lo disfruto y me siento bien», aseguró.

Por último, habló sobre su deseo de disputar el próximo Mundial con Argentina. «El Mundial es especial y una competición importante. No quiero ser una carga, quiero estar bien físicamente y poder ayudar. Veremos en el día a día si me siento bien y puedo participar. Ilusionado, pero llevándolo en el día a día», concluyó.

Europapress