Costillas de cerdo con el toque secreto de la abuela

Esta receta rescata el sabor de los domingos en familia, con ese adobo que nadie logra imitar y que transforma cada bocado en un recuerdo

¿Te imaginas unas costillas de cerdo jugosas y tiernas con un glaseado agridulce que abra el apetito? En Secretos de la Abuela saben que la magia de una buena receta reside en los detalles, y por eso invita a descubrir el ingrediente estrella que eleva cualquier plato: la

Mermelada de Piña.

La combinación de la carne de cerdo con la dulzura y acidez de la piña es un clásico que nunca falla. La mermelada, elaborada con piñas frescas seleccionadas, que conserva trocitos de la fruta, no solo aporta un sabor tropical, sino que también crea un glaseado perfecto que carameliza las costillas al hornearlas, sellando todos los jugos y creando una capa irresistiblemente deliciosa.

Receta perfecta

Simplemente hay que mezclar la Mermelada de Piña Secretos de la Abuela con un poco de salsa de soja, jengibre rallado y ajo en polvo.

Con esta mezcla deben bañarse las costillas antes de llevarlas al horno y volver a glasearlas cada 20 minutos, hasta que se complete la cocción. El resultado es un platillo digno de un chef profesional.

Secreto de alta cocina

La mermelada de piña no es solo un ingrediente para postres. Su versatilidad la ha llevado a las mesas de los restaurantes más prestigiosos del mundo. Un dato curioso: en la alta cocina se utiliza para balancear sabores y texturas.

Por ejemplo, el aclamado restaurante Le Bernadin en Nueva York, conocido por sus platos de pescado, ha experimentado con glaseados y chutneys de frutas como la piña para realzar los sabores de mariscos y carnes, demostrando cómo un ingrediente humilde puede convertirse en protagonista de la gastronomía de lujo.

Así que no lo pienses más y dales a tus comidas ese toque de chef con un frasco de Mermelada de Piña Secretos de la Abuela. Es la manera más sencilla de transformar una comida familiar en una experiencia culinaria inolvidable, con el verdadero sabor de la tradición.

Para obtener más información sobre la marca y su portafolio de productos, visite el sitio web: www.secretos-abuela.com, también su cuenta en Instagram @secretosabue y Facebook Secretos de la Abuela.

