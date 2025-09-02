Author
Osmel Sousa recibe obsequio especial de Nexus Cultural y Rafael Núñez Aponte

Caracas, agosto de 2025. – En un emotivo encuentro realizado en la sede de Nexus Cultural, ubicada en la Av. Alfredo Jahn entre 5ta Transversal y Décima Primera Avenida de Los Palos Grandes, el reconocido empresario y fundador de Nexus Cultural, Rafael Núñez Aponte, entregó al afamado productor de belleza Osmel Sousa una pieza artística de gran valor simbólico.

El obsequio consistió en una menina de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, creada por el artista Jean Carlos Rangel del taller @azul_atelier2024. Esta obra, inspirada en la fe y en la tradición cultural venezolana, representa un homenaje a la identidad nacional y a la espiritualidad que une a los venezolanos dentro y fuera del país.

La entrega del presente refuerza el compromiso de Nexus Cultural en la promoción del arte, la fe y la cultura venezolana, consolidándose como un espacio de encuentro que impulsa a artistas emergentes y celebra la creatividad local.

Durante el acto, Osmel Sousa expresó su gratitud por tan significativo detalle, destacando la importancia de mantener vivas las tradiciones y de apoyar al talento artístico venezolano.

Con este gesto, Nexus Cultural reafirma su papel como plataforma de proyección cultural y artística, acercando a la comunidad a expresiones que integran la espiritualidad, el arte y la identidad nacional.

