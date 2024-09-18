Lactancia materna y nutrición adecuada: Este módulo ofrece recomendaciones sobre alimentación equilibrada en el embarazo y la lactancia, con pautas para prevenir deficiencias nutricionales que puedan afectar a la madre o al bebé. “Una nutrición correcta no solo previene complicaciones, también ayuda a que el bebé reciba los nutrientes esenciales para un desarrollo saludable”, señala Arboleda.

Maternidad 360: el curso virtual y gratuito que enseña a reducir riesgos en el embarazo y postparto. Así puede inscribirse

En Colombia, cerca de 50.000 mujeres presentan complicaciones durante el embarazo cada año, según datos del Ministerio de Salud. Muchas de estas situaciones —desde infecciones respiratorias hasta problemas derivados de una mala alimentación— podrían prevenirse con educación temprana y acompañamiento adecuado.

Con ese propósito, la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Bogotá, lanzó Maternidad 360, un curso virtual y gratuito que busca ofrecer herramientas prácticas para mejorar la salud de la madre y del bebé, con un enfoque de acceso fácil y contenido actualizado para cualquier persona interesada.

“Queremos que cada madre, especialmente las primerizas, tenga información confiable para reconocer señales de alerta, adoptar hábitos saludables y fortalecer su bienestar y el de su hijo”, explica Gleidyz Arboleda, docente del programa de Terapia Respiratoria y coordinadora académica del Mooc.

El programa no está dirigido únicamente a mujeres embarazadas. Padres, familiares o cuidadores también pueden participar, pues la salud materna y del recién nacido depende, en gran medida, del acompañamiento y las condiciones del entorno familiar.

Lo que aprenderá en cuatro semanas, sin costo y a su propio ritmo

Maternidad 360 se desarrolla en cuatro módulos con videos cortos, lecturas sencillas y actividades prácticas, diseñados para avanzar en los tiempos de cada participante.

Lactancia materna y nutrición adecuada: Este módulo ofrece recomendaciones sobre alimentación equilibrada en el embarazo y la lactancia, con pautas para prevenir deficiencias nutricionales que puedan afectar a la madre o al bebé. “Una nutrición correcta no solo previene complicaciones, también ayuda a que el bebé reciba los nutrientes esenciales para un desarrollo saludable”, señala Arboleda.

Prevención y cuidados respiratorios: Enseña a mantener un entorno libre de humo, polvo o contaminación, a identificar síntomas como tos persistente o fiebre y a tomar decisiones rápidas para evitar riesgos. “Los problemas respiratorios siguen siendo una de las principales causas de consulta pediátrica; por eso enseñamos a las familias a reducir estos peligros desde el hogar”, advierte la docente.

Hábitos saludables y actividad física: Propone rutinas sencillas y seguras para mejorar la circulación, reducir el estrés y favorecer el bienestar emocional. “No hablamos de ejercicios complejos, sino de prácticas adaptadas para que la madre se sienta activa y tranquila durante todo el proceso”, comenta Arboleda.

Cuidado emocional y señales de alerta: Ayuda a reconocer síntomas de riesgo —estrés excesivo, fatiga extrema o complicaciones respiratorias— que pueden requerir atención médica inmediata. Para Arboleda, este es uno de los mayores aportes del curso: “Una madre que identifica a tiempo estas señales puede prevenir situaciones graves tanto para ella como para su hijo”.

Así puede inscribirse sin costo y obtener el certificado digital

El acceso al curso no requiere formación académica previa. Las personas interesadas solo necesitan conexión a internet y un dispositivo para ingresar a la plataforma virtual de Areandina (https://mooc.areandina.edu.co/cursos/maternidad-360-tu-guia-completa-para-un-embarazo-saludable/detalles), donde el formulario de inscripción está disponible de manera permanente.

“Buscamos eliminar las barreras geográficas y económicas; cualquier mujer en Colombia puede acceder al curso sin pagar un solo peso”, enfatiza Arboleda.

Al finalizar los cuatro módulos, los participantes recibirán un certificado digital avalado por Areandina, un valor agregado que puede ser útil para estudiantes, cuidadores familiares o voluntarios interesados en la salud materna y neonatal.

Con Maternidad 360, Areandina se suma a los esfuerzos educativos que buscan reducir complicaciones durante la gestación y el postparto, ofreciendo a las familias colombianas información confiable, gratuita y de fácil acceso para tomar decisiones más seguras en cada etapa del embarazo.

Publicada por: Javier Francisco Ceballos Jiménez