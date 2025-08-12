Columna de opinion por Marianela Zampatti Maida. Chairwoman de ZMA IT Solutions (www.zma.la)

Descubrí cómo integrar la biometría en la gestión de identidades y accesos puede reducir riesgos, evitar fraudes y agilizar el acceso de usuarios autorizados.

Contraseñas olvidadas, accesos no autorizados y fugas de datos: todos son problemas que las empresas enfrentan a diario. Integrar la biometría en la gestión de identidades y accesos permite reemplazar o reforzar las credenciales tradicionales con datos únicos como huellas digitales o reconocimiento facial. Así, lográs más seguridad y menos pasos para tus usuarios. En esta nota te contamos cómo hacerlo bien, qué beneficios tiene y por qué ya no es cosa del futuro:

Empezar con una mentalidad que priorice la seguridad

La autenticación biométrica no consiste sólo en reemplazar las contraseñas. Se trata de construir una fortaleza alrededor de sus datos. A diferencia de las credenciales tradicionales, los identificadores biométricos —como los escáneres de huellas dactilares o iris— son únicos para cada individuo. Esto los hace mucho más difíciles de robar o replicar. Comience por auditar su actual entorno de IAM para identificar las brechas en las que la biometría podría añadir el máximo valor.

Por ejemplo, los sistemas de alto riesgo —como las bases de datos financieras o los portales de administración— podrían beneficiarse de una autenticación multifactor que combine la biometría con una contraseña de un solo uso.

He aquí un consejo: Pruebe las soluciones biométricas por fases. Póngalas a prueba primero con un pequeño equipo, recopile opiniones sobre su usabilidad y luego perfecciónelas antes de desplegarlas por toda la organización.

Equilibrar la comodidad y la privacidad

Uno de los mayores argumentos a favor de la biometría es la comodidad. Con ella, las contraseñas olvidadas o los tokens que no coinciden son cosa del pasado. Aun así, la comodidad no debe acabar con la privacidad. Asegúrese de que sus datos biométricos estén cifrados tanto en tránsito como en reposo. Adopte un enfoque Zero Trust en el que el acceso sólo se conceda tras una verificación rigurosa.

– La transparencia es la clave: Comunique claramente a los usuarios cómo se almacenarán y utilizarán sus datos biométricos.

– Ofrezca alternativas: Aunque la biometría optimiza el acceso, algunos usuarios pueden preferir los métodos tradicionales. Permítales elegir.

Afrontar directamente los desafíos de la implementación

Los sistemas biométricos no son infalibles. Se pueden producir falsos rechazos (usuarios legítimos a los que se deniega el acceso) y falsas aceptaciones (usuarios no autorizados que se infiltran). Mitigue estos riesgos:

– Autenticando por capas: Empareje la biometría con otro factor, como un token de hardware.

– Actualizando periódicamente los sistemas: Asegúrese de que su software biométrico está un paso por delante de las amenazas en evolución.

– Eligiendo soluciones adaptables: Opte por proveedores que admitan diferentes modalidades —por ejemplo, reconocimiento facial y de huellas dactilares— para satisfacer diversas necesidades.

Preparar su estrategia para el futuro

El panorama de la biometría evoluciona rápidamente. En 2025, innovaciones como la biometría del comportamiento —que analiza los patrones de tecleo o los movimientos del mouse— y la detección del fraude con IA están redefiniendo lo que es posible. Manténgase a la vanguardia:

– Asociándose con proveedores que estén comprometidos con la investigación avanzada.

– Revisando periódicamente las normas de cumplimiento, como el GDPR o la CCPA, para garantizar que sus prácticas sigan siendo legales.

Del mismo modo que la limpieza de su espacio de trabajo digital prepara el terreno para un año productivo, la integración de la biometría en la IAM allana el camino para un futuro más seguro y eficiente. Al priorizar la privacidad, adoptar la flexibilidad y mantener la curiosidad por las tendencias emergentes, su empresa puede hacer que la biometría deje de ser una palabra de moda para convertirse en una piedra angular en su estrategia de seguridad. Por un mañana más seguro e inteligente en el que el acceso sea eficiente y la tranquilidad sea una garantía.