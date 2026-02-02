El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajó este viernes 27 de febrero hasta Corpus Christi, Texas, para pronunciar un discurso centrado en la economía y en la producción de combustibles fósiles, en el que destacó en especial el papel del petróleo venezolano en el mercado energético norteamericano.

Trump afirmó que los eventos del 3 de enero pasado y los bombardeos relacionados con Venezuela, así como los cambios posteriores en la administración del país sudamericano, han sido “muy populares” entre la población venezolana, y destacó la relación entre Washington y el nuevo gobierno de Caracas como “excelente” y de cooperación.

Durante su mensaje, el mandatario subrayó que actualmente hay “360.000 barriles de crudo venezolano” en un tanquero junto a él, y vinculó este hecho al retorno del petróleo venezolano al mercado estadounidense como parte de las políticas energéticas de su administración.

Trump también se refirió al crecimiento de las exportaciones de gas natural y petróleo de Estados Unidos, y afirmó que el país se encargará de refinar y comercializar el crudo procedente de Venezuela tanto en el mercado interno como a nivel mundial, asegurando que Washington y Caracas se beneficiarán de estas transacciones energéticas.

En ese contexto, el presidente remarcó que Estados Unidos tiene una “gran relación” con Venezuela, y afirmó que seguirá colaborando con su gobierno para desarrollar y expandir esta cooperación en el campo petrolero y en otras áreas económicas (RG).