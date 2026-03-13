808 Brickell Av. Miami, FL, 33100

María Corina Machado y Flávio Bolsonaro prometieron ayudarse en defensa de la justicia

Home - Breaking - María Corina Machado y Flávio Bolsonaro prometieron ayudarse en defensa de la justicia
María Corina Machado y Flávio Bolsonaro prometieron ayudarse en defensa de la justicia
Breaking
Política
  • 13 de marzo de 2026
By Redacción - 5 segundos ago
0 0 3 minutes read

La líder opositora venezolana y el senador brasileño, candidato a la Presidencia de su país, coincidieron en la investidura de José Antonio Kast en Chile

María Corina Machado y Flávio
María Corina Machado y Flávio Bolsonaro se saludaron en la investidura de José Antonio Kast en Chile (REUTERS/Diego Reyes)

La líder opositora venezolana María Corina Machado y el senador brasileño Flávio Bolsonaro, candidato a la presidencia de su país, manifestaron en Chile su intención de apoyarse mutuamente en defensa de “la justicia”.

Te puede interesar: Dirigentes sindicales y estudiantiles convocaron a una “gran protesta” laboral para este jueves en Venezuela

Espero que podamos estar en contacto y ayudarnos mutuamente”, expresó Machadotras un saludo con el político de derecha en Valparaíso, donde coincidieron para presenciar la investidura de José Antonio Kast como presidente de Chile.

El senador brasileño añadió el deseo de trabajar “por la justicia” en ambos países. Machado respaldó la idea y sumó “por la justicia y la democracia”.

Te puede interesar: La ministra de Salud de Venezuela confirmó muertes por fiebre amarilla pero evitó dar cifras para no generar “pánico”

Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y candidato en las elecciones presidenciales previstas para octubre, calificó a la ganadora del Premio Nobel de la Paz como una “gran inspiración”.

La familia Bolsonaro ha mantenido una postura muy crítica frente al régimen chavista, a diferencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien optó por una vía diplomática y condenó la reciente detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Te puede interesar: Enrique Márquez pidió que la elección del fiscal y del defensor del pueblo en Venezuela sea por consenso

Lula, representante del sector progresista y opuesto ideológicamente a Kast y Bolsonaro, canceló a último momento su viaje a la ceremonia y delegó la representación oficial en el canciller Mauro Vieira.

El Gobierno de Brasil no explicó oficialmente la cancelación, que ocurrió después de que el senador confirmara su presencia por invitación de Kast.

Flávio Bolsonaro se posiciona como principal adversario de Lula en las elecciones presidenciales, y algunas encuestas ya proyectan un empate en la intención de voto. El presidente y el senador figuran por primera vez empatados en intención de voto para una eventual segunda vuelta de las elecciones de octubre, según un sondeo divulgado este miércoles por Quaest y Genial Investimentos. Cada uno recibió el 41% de los apoyos, lo que marca el primer empate en encuestas de los principales institutos sobre el escenario de balotaje.

La diferencia entre ambos candidatos se ha ido reduciendo de manera constante en los últimos meses. En diciembre, Lula aventajaba a Bolsonaro por 10 puntos; la brecha se acortó a siete en enero, cinco en febrero y finalmente desapareció en marzo. Esta tendencia ha sido confirmada por otros sondeos recientes, como el de Datafolha, que mostró un margen técnico de tres puntos entre ambos líderes.

El ascenso de Flávio Bolsonaro en las encuestas se produjo tras ser anunciado como candidato presidencial por la ultraderecha, respaldado por su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro, quien actualmente cumple una condena de 27 años de prisión por golpismo.

El Partido Liberal (PL), una de las fuerzas más grandes del Congreso, ya oficializó su apoyo al senador, y otras agrupaciones de centroderecha comienzan a sumarse a su candidatura.

You can share this post!

administrator

Related Articles

Breaking

Venezuela firmó un acuerdo con Repsol para impulsar la producción de gas y asegurar el abastecimiento interno

  • 13 de marzo de 2026
Breaking

La líder opositora María Corina Machado instó a sus compatriotas exiliados en Chile a volver a Venezuela

  • 13 de marzo de 2026
Breaking

Foro Penal abogó por la elección de nuevos titulares independientes en la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo en Venezuela

  • 13 de marzo de 2026
Breaking

María Corina Machado no da la fecha de su vuelta a Venezuela

  • 13 de marzo de 2026
Breaking

La CPI rechaza investigar las sanciones de EE.UU. contra Venezuela como crímenes de lesa humanidad

  • 13 de marzo de 2026
Breaking

Misión de ONU: «Maquinaria represiva en Venezuela sigue operativa» tras captura de Maduro

  • 13 de marzo de 2026
Breaking

Venezuela informa que la reunión entre Delcy Rodríguez y Petro se pospuso a una «fecha próxima»

  • 13 de marzo de 2026
Breaking

Los sindicalistas retoman las calles de Venezuela por mejoras salariales tras la captura de Maduro

  • 13 de marzo de 2026
Breaking

Miles de personas en Chile aclaman a María Corina Machado en su mayor concentración fuera de Venezuela

  • 13 de marzo de 2026
Breaking

La producción petrolera de Venezuela sube un 10 % y vuelve a superar el millón de barriles

  • 12 de marzo de 2026
Breaking

La recuperación económica de Venezuela, una gran oportunidad comercial para Colombia

  • 12 de marzo de 2026
Breaking

El Gobierno de Trump notifica a la Justicia de EE.UU. el reconocimiento oficial a Delcy Rodríguez

  • 12 de marzo de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in