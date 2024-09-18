Washington (EFE).- La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó este domingo desde Estados Unidos que regresará a Venezuela «en pocas semanas» con el objetivo de «garantizar una transición a la democracia ordenada, sostenible e indetenible».

En un mensaje en video difundido a través de redes sociales, Machado aseguró que quiere lograr un «gran acuerdo nacional» para lograr la gobernabilidad del país y prepararse para «una nueva y gigantesca victoria electoral».

«Para todo esto voy a regresar en pocas semanas a Venezuela. Quiero hacerlo como también lo desean cientos y miles de exiliados venezolanos en el mundo entero», dijo.

La estancia en EE.UU. de María Corina Machado

Machado denunció que el actual Gobierno venezolano «son los mismos que han torturado y perseguido. Encarcelado desaparecido asesinado, expropiado y mentido».

Además, señaló que durante su estancia en Estados Unidos ha mantenido muchas reuniones, incluido con el presidente, Donald Trump; el secretario de Estado, Marco Rubio; 17 senadores y 27 congresistas a quienes ha transmitido «el enorme potencial» que tendrá una «Venezuela democrática».

La principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, en una fotografía de archivo. EFE/ Octavio Guzmán

María Corina Machado salió de Venezuela el pasado diciembre para recibir en Noruega la medalla del Premio Nobel de la Paz tras pasar un año en la clandestinidad para evitar ser arrestada por el chavismo.

La situación en Venezuela

En enero, tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela en el que depusieron y capturaron Nicolás Maduro, la líder opositora se trasladó a Washington y, desde entonces, ha repetido su deseo de poder volver a su país cuanto antes.

Trump, por su parte, ha tejido una buena relación con el Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Maduro, porque asegura que está cumpliendo con todas sus demandas, incluida la apertura del sector petrolero venezolano para las empresas estadounidenses.

La principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, en una fotografía de archivo.

. EFE/ Lenin Nolly

Las últimas elecciones presidenciales celebradas en Venezuela fueron el 28 de julio de 2024, cuando la autoridad electoral controlada por el chavismo proclamó la victoria de Maduro para un tercer mandato, a pesar de que la oposición denunció un fraude y reivindicó una amplia victoria del candidato Edmundo González Urrutia, respaldado por Machado.