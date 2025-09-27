Mercado Libre, la plataforma de comercio electrónico líder en Ecuador, desarrolló un

ranking del consumo de sus usuarios. Philippe Fossaert, Gerente General de Mercado Libre

destacó que: “Esto no solo refleja el creciente interés en el e-commerce por parte de los

ecuatorianos, sino también la importancia de aplicaciones que puedan ofrecer seguridad y

calidad” Provincias que han aprovechado los cambios tecnológicos, ahorrarles tiempo,

molestias y sobre todo aprovechando los descuentos y ofertas sin largos periodos de

espera y con una calidad de productos.

El top 5 de las provincias que más compra en Mercado Libre en Ecuador son:

1. Pichincha: Encabeza el ranking como la provincia que más compras a través de Mercado<br />

Libre. Con más de 1.000 nuevos compradores mensuales, se ha consolidado como un

verdadero motor del comercio electrónico.

2. Guayas: Se encuentra en segundo lugar, con un crecimiento notable impulsado por la

diversidad de productos y la eficiencia en la entrega. La provincia suma aproximadamente

500 nuevos compradores cada mes.

3. Manabí: Tradicionalmente reconocida por su espíritu emprendedor y su dinamismo

comercial, se abre paso con fuerza en el ranking.

4. Azuay: Con una creciente adopción del comercio electrónico. La provincia ha

experimentado un aumento sostenido en la demanda.

5. Tungurahua: Cierra el top, destacándose por la preferencia de sus consumidores hacia

productos de calidad y por aprovechar beneficios clave como el envío gratis a partir de $10.

El estudio también revela que, más allá de las provincias, los ecuatorianos están

explorando una amplia variedad de categorías en Mercado Libre. Entre las que registran

mayor interés entre los compradores están: tecnología, salud, belleza, electrodomésticos y

construcción.

El ranking de provincias que más compran en Mercado Libre refleja una realidad

contundente: el e-commerce ya no es tendencia, es el presente del comercio en Ecuador.

Desde Pichincha hasta Tungurahua, miles de personas están construyendo un nuevo

ecosistema digital donde lo que importa no es solo qué se compra, sino cómo se compra.

Ranking de provincias que compran más en Mercado Libre

El comercio se ha transformado, cada vez más personas han optado por el comercio

electrónico por su multiplicidad de beneficios. En Ecuador las provincias que más

consumen son: Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay y Tungurahua.

Con este crecimiento, el país se perfila como un referente regional en la adopción de

tecnologías de consumo, y plataformas como Mercado Libre se consolidan como aliados

estratégicos de este cambio.

Publicada por: Sean Levy Garcia Crespo

