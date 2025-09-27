Mercado Libre, la plataforma de comercio electrónico líder en Ecuador, desarrolló un
ranking del consumo de sus usuarios. Philippe Fossaert, Gerente General de Mercado Libre
destacó que: “Esto no solo refleja el creciente interés en el e-commerce por parte de los
ecuatorianos, sino también la importancia de aplicaciones que puedan ofrecer seguridad y
calidad” Provincias que han aprovechado los cambios tecnológicos, ahorrarles tiempo,
molestias y sobre todo aprovechando los descuentos y ofertas sin largos periodos de
espera y con una calidad de productos.
El top 5 de las provincias que más compra en Mercado Libre en Ecuador son:
1. Pichincha: Encabeza el ranking como la provincia que más compras a través de Mercado<br />
Libre. Con más de 1.000 nuevos compradores mensuales, se ha consolidado como un
verdadero motor del comercio electrónico.
2. Guayas: Se encuentra en segundo lugar, con un crecimiento notable impulsado por la
diversidad de productos y la eficiencia en la entrega. La provincia suma aproximadamente
500 nuevos compradores cada mes.
3. Manabí: Tradicionalmente reconocida por su espíritu emprendedor y su dinamismo
comercial, se abre paso con fuerza en el ranking.
4. Azuay: Con una creciente adopción del comercio electrónico. La provincia ha
experimentado un aumento sostenido en la demanda.
5. Tungurahua: Cierra el top, destacándose por la preferencia de sus consumidores hacia
productos de calidad y por aprovechar beneficios clave como el envío gratis a partir de $10.
El estudio también revela que, más allá de las provincias, los ecuatorianos están
explorando una amplia variedad de categorías en Mercado Libre. Entre las que registran
mayor interés entre los compradores están: tecnología, salud, belleza, electrodomésticos y
construcción.
El ranking de provincias que más compran en Mercado Libre refleja una realidad
contundente: el e-commerce ya no es tendencia, es el presente del comercio en Ecuador.
Desde Pichincha hasta Tungurahua, miles de personas están construyendo un nuevo
ecosistema digital donde lo que importa no es solo qué se compra, sino cómo se compra.
Ranking de provincias que compran más en Mercado Libre<br />
El comercio se ha transformado, cada vez más personas han optado por el comercio
electrónico por su multiplicidad de beneficios. En Ecuador las provincias que más
consumen son: Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay y Tungurahua.
Con este crecimiento, el país se perfila como un referente regional en la adopción de
tecnologías de consumo, y plataformas como Mercado Libre se consolidan como aliados
estratégicos de este cambio.
Publicada por: Sean Levy Garcia Crespo