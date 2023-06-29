Hasta ahora, en el torneo 2025/2026 de la LVBP, los Navegantes del Magallanes han mostrado el más efectivo cuerpo de lanzadores, y ese estatus se ratificó ante Tiburones de La Guaira este martes 11 de noviembre, a los que dominaron con blanqueo de 4 carreras por cero.

De hecho, todo va más allá, porque, sin ser explosiva –detalla el portal “Meridiano”, la ofensiva también apoyó de excelente modo, al igual que la defensa.

Aunque no lanzó las cinco entradas mínimas para aspirar al lauro, Bryan Mata llevó la voz cantante en Valencia, con apertura de 4 episodios, sin carrera alguna en contra, cede 3 imparables, incurre en 1 base por bolas, y por la guillotina pasa a 3.

Por su parte, el relevo también resultó cumplidor.

Ángel Acevedo, con 1 tramo perfecto; Saúl García se complica con sencillo recibido, más un boleto, pero saca clase con 3 ponches; Jesús Reyes también parpadea con 3 imparables guairistas, pero encuentra los recursos y el respaldo para salir adelante. Un paso a la vez, a Enderson Franco corresponde el octavo, que retira por la vía rápida.

De modo paralelo, hasta 3 episodios dura la equidad en el duelo de pitcheo que del mismo modo da el iniciador tiburón, Anthony Escobar, cuya defensa se cae con Carlos Rodríguez, que se embasa como primero del tramo, tras pecado del inicialista Pedro Castellanos.

Seguidamente, Luis Suisbel despacha su segundo cuadrangular del torneo, y aunque Rougned Odor se poncha, Ángel Reyes también se va para la calle, en solitario.

Esa ventaja de 3 ofrece la comodidad mínima para el relevo, ampliada en la baja del séptimo, con sencillo de Suisbel, pelotazo a Odor, Reyes falla con elevado al central que mueve al corredor a la antesala, y desde ahí anota con otro globo de sacrificio para Diego Castillo.

Finalmente, Felipe Rivero es otro que sigue en gran momento; en la novena, poncha a Rafael Marchán, domina a Castellanos con elevado al cátcher Eliézer Alfonzo, hijo, y también pasa por la guillotina a Franklin Barreto. Pizarra final, Tiburones 0, Navegantes 4.

El lauro va a los registros de Acevedo (2-0, 2.57 de efectividad, 0.57 en whip).

Pierde Escobar (1-1, 2.25, 0.88). Es la segunda vez que los magallaneros hilvanan 2 triunfos, y 7-14 es su marca, aún en el último lugar, pero ahora a 3 juegos de Caribes de Anzoátegui, que también perdió este martes; restan entre ellos 6 compromisos (RG).