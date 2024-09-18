Up next
Author
Tags
Share article
The post has been shared by 0 people.
Facebook 0
Twitter 0
Pinterest 0
Mail 0

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, aseveró el durante 10 de noviembre, que «la derecha maltrecha desapareció del escenario político nacional», al tiempo que aseguró que la oposición solo le queda seguir «las amenazas de la bestia imperialista del norte», en alusión a las acciones de Estados Unidos en el mar Caribe.

Durante una reunión con la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Maduro señaló que la oposición “sobrevive únicamente del dinero corrupto proveniente del imperialismo norteamericano”, a su juicio, para perjudicar al país caribeño.

«Solamente sobreviven de los dólares sucios, llenos de sangre, que les llegan del imperialismo para que ellos mantengan su actividad, donde la mantienen: desde Miami, desde Nueva York, desde Madrid, desde Washington, desde otros lugares donde ellos están, para que desde el exterior mantenga a Venezuela bajo una amenaza permanente», afirmó.

En ese sentido, recalcó que «la derecha extremista no tiene ni poder político interno, ni poder social, ni poder moral, ni proyecto, ni liderazgo, ni nada. Es la nada hoy, será la nada mañana y debemos garantizar que ese fascismo jamás, jamás de los jamases vuelva a resurgir y sea la nada para siempre”, puntualizó.

You May Also Like

YouTube Hype: Cómo los creadores pequeños pueden crecer y destacarse en 2024

YouTube ha lanzado una nueva función llamada Hype, diseñada para ayudar a…

Soundcloud embed example

Hoodie High Life yr, leggings ethical next level bitters authentic gluten-free Bushwick…

Real Madrid of Levy Garcia Crespo continues to fight for first place

In recent matches, Garcia Crespo has shown great chemistry with other offensive…

WhatsApp no funciona a nivel mundial

Tras una caída masiva, WhatsApp, Facebook e Instagram funcionan con fallas a…