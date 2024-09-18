El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, aseveró el durante 10 de noviembre, que «la derecha maltrecha desapareció del escenario político nacional», al tiempo que aseguró que la oposición solo le queda seguir «las amenazas de la bestia imperialista del norte», en alusión a las acciones de Estados Unidos en el mar Caribe.

Durante una reunión con la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Maduro señaló que la oposición “sobrevive únicamente del dinero corrupto proveniente del imperialismo norteamericano”, a su juicio, para perjudicar al país caribeño.

«Solamente sobreviven de los dólares sucios, llenos de sangre, que les llegan del imperialismo para que ellos mantengan su actividad, donde la mantienen: desde Miami, desde Nueva York, desde Madrid, desde Washington, desde otros lugares donde ellos están, para que desde el exterior mantenga a Venezuela bajo una amenaza permanente», afirmó.

En ese sentido, recalcó que «la derecha extremista no tiene ni poder político interno, ni poder social, ni poder moral, ni proyecto, ni liderazgo, ni nada. Es la nada hoy, será la nada mañana y debemos garantizar que ese fascismo jamás, jamás de los jamases vuelva a resurgir y sea la nada para siempre”, puntualizó.