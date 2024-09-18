Maduro es acusado de vender pasaportes diplomáticos a narcotraficantes

Según el diario mexicano Reforma, fiscales de Estados Unidos señalan que Los Zetas sobornaban a Diosdado Cabello, actual ministro de Interior, para organizar el transporte de la droga de Venezuela a México. Joaquín “El Chapo” Guzmán, ahora detenido, sería quien financiaba las instalaciones de narcolaboratorios en Colombia para enviar la producción a Estados Unidos

Maduro está detenido en Nueva York | Archivo

Entre las 25 páginas del escrito de imputación contra Nicolás Maduro en Nueva York, aparece una serie de acusaciones que preocupan a las autoridades mexicanas. La Fiscalía sostiene que el depuesto dictador, cuando fue ministro de Exteriores de Hugo Chávez (2006 – 2008), vendió pasaportes diplomáticos a narcotraficantes que operaban en México y que habrían usado vuelos oficiales desde territorio de ese país para trasladar ingresos por venta de drogas.

Según el diario mexicano Reforma, los fiscales señalan que Los Zetas sobornaban a Diosdado Cabello, actual ministro de Interior, para organizar el transporte de la droga de Venezuela a México. Joaquín “El Chapo” Guzmán, ahora detenido, sería quien financiaba las instalaciones de narcolaboratorios en Colombia para enviar la producción a Estados Unidos.

“Maduro y sus cómplices se han aliado con narcoterroristas del Cartel de Sinaloa y Los Zetas para distribuir toneladas de cocaína en Estados Unidos”, indica la acusación. Los fiscales describen que “Los Zetas colaboraron con un grupo de narcotraficantes colombianos para enviar contenedores de carga desde puertos de Venezuela a puertos de México y, finalmente, a Estados Unidos”.

Según los señalamientos, entre 1999 y 2019 México no solo fue un país de tránsito para la cocaína suramericana trasladada a Estados Unidos, sino una plataforma logística para el Cartel de los Soles, presuntamente liderada por Maduro.

“La cocaína procesada (se) enviaba desde Venezuela a Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y América Central, como Honduras, Guatemala y México”, explica la acusación. Añade que los “puntos de transbordo en Honduras, Guatemala y México también se basaban en una cultura de corrupción, en la que los traficantes de cocaína que operaban en esos países pagaban una parte de sus ganancias a los políticos que los protegían y ayudaban”.

El expediente muestra que el territorio mexicano era un punto de enlace financiero, marítimo y operativo, con participación indirecta de organizaciones locales y redes transnacionales, como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y Los Zetas. Todos ellos, dice el escrito, trabajaban con el Cartel de los Soles, el cual, describe el texto, opera desde el aparato del Estado venezolano usando estructuras diplomáticas, empresas fachada y protección institucional para mover drogas y dinero.