Maduro, dos meses fuera de una Venezuela que ha priorizado la economía sobre la política

Venezuela ha dado pasos hacia una apertura con la reforma a la ley de hidrocarburos y la aprobación de una amnistía, aunque el proceso hacia una reconciliación total continúa incierto

Dos meses después de la operación estadounidense que derivó en su captura, la figura de Nicolás Maduro, quien gobernó Venezuela durante más de 12 años, se ha ido desvaneciendo en el país, que bajo la tutela de EE UU ha priorizado la economía frente a la política en su proceso hacia una transición democrática, dijeron a EFE analistas.

Maduro aparece en mensajes en las redes sociales oficiales y en algunas vallas en las calles de Caracas, principalmente, mientras se han ido espaciando las marchas para reclamar su retorno.

“#Losqueremosdevuelta”, es la frase que se repite en publicaciones con la imagen de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en los que hoy se advertía: “Han transcurrido 60 días de su secuestro”.

Entretanto, Venezuela ha dado pasos hacia una apertura con la reforma a la ley de hidrocarburos y la aprobación de una amnistía, aunque el proceso hacia una reconciliación total continúa incierto.

De la sorpresa a la incertidumbre política

Para la investigadora Mariana Bacalao, Venezuela “ha vivido una secuencia de ‘si no lo veo, no lo creo'”, con cambios que antes del 3 de enero eran simplemente inimaginables, y esa dinámica ha dejado a la población con expectativa, pero también con una profunda incertidumbre sobre el rumbo político del país.

“Uno que se mueve con rapidez: las dinámicas diplomáticas Miraflores-Washington, los incentivos a la inversión extranjera, especialmente en el sector petrolero, y anuncios para la reactivación económica. Y otro mucho más lento: la recuperación plena de derechos y libertades, el desmontaje del sistema de represión y la lucha contra la corrupción”.

El país bajo el gobierno encargado de Delcy Rodríguez pasó del anuncio de liberaciones de presos políticos a aprobar en un tiempo breve una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos para atraer inversionistas al sector energético.

También se dio vía libre a una Ley de Amnistía para presos políticos que ha permitido otorgar la libertad plena a 6.071 personas, según el Parlamento.

Economía, la brújula

EE UU, opinó el presidente de la firma Datanálisis, Luis Vicente León, ha mostrado que su estrategia jerarquiza la economía muy por encima de la política, desde los intereses estadounidenses y de la oferta de campaña de Trump a sus aliados.

El plan de la Casa Blanca parte del control y desarrollo del sector energético, para avanzar hacia el de minerales, mejorar el marco legal y estabilizar la economía.

Este lunes, el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, confirmó que ese poder prepara una reforma a la ley de minería para atraer grandes empresas y priorizar la recuperación económica tras sanciones.

Jugadores

León identifica como “grandes jugadores” a Delcy Rodríguez, a quien ve como la bisagra que trata de mantener el orden interno y avanzar, y a la líder opositora María Corina Machado, a quien reconoce un liderazgo importante, sólido y mayoritario.

También incluye al actor militar, al advertir que ese sector no permitiría un cambio que lo ponga en peligro ni a su patrimonio ni a su libertad.

Bacalao considera que un eventual retorno de Machado sería un termómetro político, ya que si puede entrar y ejercer derechos políticos sin restricciones sería una señal; de lo contrario, podría afectar la credibilidad del proceso de democratización.