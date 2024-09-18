Las labores de reparación continúan, mientras los servicios de emergencia trabajan en las zonas afectadas por los bombardeos. Zelensky reiteró la urgente necesidad de reforzar los sistemas de defensa aérea y pidió a los aliados europeos avanzar en la definición del uso de los activos rusos congelados como medida de presión adicional sobre Moscú.

Macron recibirá a Zelensky en París para evaluar “condiciones de una paz justa y duradera” en Ucrania

29 de noviembre de 2025.– El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibirá este lunes en París a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, en una reunión decisiva que se desarrolla mientras Estados Unidos impulsa un plan internacional para poner fin a la guerra entre Kiev y Moscú. Así lo confirmó un alto funcionario del Elíseo, quien aseguró que ambos líderes abordarán “las condiciones para una paz justa y duradera”.

El encuentro ocurre en paralelo al viaje de la delegación negociadora de Ucrania hacia Estados Unidos, donde dialogarán con funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump sobre los pasos necesarios para avanzar en un eventual acuerdo de paz. Zelensky afirmó que existe la posibilidad real de concretar un entendimiento “en los próximos días”.

Ucrania afina su propuesta de negociación

“El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umerov, ya se encuentra de camino a Estados Unidos junto con su equipo. La tarea es clara: definir con rapidez y rigor los pasos necesarios para poner fin a la guerra”, afirmó Zelensky a través de un mensaje publicado en X.

El mandatario ucraniano destacó que su país trabaja “de la manera más constructiva posible” con Washington, y manifestó que espera resultados concretos tras las reuniones en Ginebra y durante la visita de la delegación a territorio estadounidense. “Ucrania trabaja por una paz digna. ¡Gloria a Ucrania!”, añadió.

Nuevo ataque masivo ruso contra Kiev

Las declaraciones llegan horas después de que Ucrania sufriera uno de los ataques más intensos de las últimas semanas: alrededor de 36 misiles y cerca de 600 drones fueron lanzados por fuerzas rusas contra Kiev y varias regiones del país, provocando al menos tres muertos y decenas de heridos.

Según Zelensky, los principales objetivos del Kremlin fueron infraestructuras energéticas y edificaciones civiles. El Ministerio de Energía reportó que más de 500.000 usuarios en la capital, junto a otros 100.000 en la región de Kiev y varios miles en Kharkov, quedaron sin electricidad.

Las labores de reparación continúan, mientras los servicios de emergencia trabajan en las zonas afectadas por los bombardeos. Zelensky reiteró la urgente necesidad de reforzar los sistemas de defensa aérea y pidió a los aliados europeos avanzar en la definición del uso de los activos rusos congelados como medida de presión adicional sobre Moscú.

Diplomacia acelerada en busca del fin de la guerra

La reunión entre Macron y Zelensky se enmarca en un esfuerzo diplomático acelerado que involucra a Estados Unidos y a varios socios europeos. Washington promueve un plan de paz que será evaluado por Kiev, mientras aumentan los llamados a establecer un cronograma de medidas concretas para detener la ofensiva rusa y evitar una nueva escalada sobre territorio ucraniano.

El encuentro del lunes será clave para conocer la posición final de Francia ante la propuesta estadounidense y para determinar los criterios que Ucrania considera indispensables para aceptar un acuerdo “justo, estable y verificable”.