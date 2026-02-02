Up next
La líder opositora venezolana, María Corina Machado, celebró la reciente decisión judicial que otorga libertad sin restricciones al dirigente político de Voluntad Popular, Freddy Superlano.

«Bravo, Freddy! Ver cómo nuestros héroes presos han regresado a casa tan fortalecidos y decididos es muy emocionante, y nos llena de un profundo orgullo. Nos vemos pronto recorriendo Barinas y toda Venezuela!!», escribió Machado en sus redes sociales.

Este viernes 27 de febrero Superlano, recibió oficialmente su libertad plena, y además, funcionarios de seguridad le retiraron el grillete electrónico de su tobillo que tenía monitoreados sus movimientos dentro de su casa.

Recientemente, la ONG Foro Penal informó que más de 500 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela en el marco de la amnistía aprobada la semana pasada por la Asamblea Nacional e impulsada por el Gobierno de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, que se encuentra al frente del país desde la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante el ataque perpetrado por el Ejército estadounidense a principios de enero.

