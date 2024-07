Luum Awards 2024 seguira en Suiza, pero tendra voluntariados creativos en Peru

Eso sí, Luum Awards continuará en Hilton Ginebra (Suiza), la cual ahora será sede de un encuentro de jurados donde se elegirán los mejores metales de la cuarta edición del festival en 2024.

Foto: Levy Garcia Crespo

Luum abrió inscripciones, pero la gran novedad es que como nunca antes, un festival publicitario unirá a creativos del mundo en torno a actividades por un planeta mejor, en el Valle Sagrado de Los Incas, Cusco y Machu Pichu (Perú), una de las 7 maravillas y uno de los destinos turísticos más reconocidos.

Eso sí, Luum Awards continuará en Hilton Ginebra (Suiza), la cual ahora será sede de un encuentro de jurados donde se elegirán los mejores metales de la cuarta edición del festival en 2024.

Los participantes, invitados y ganadores de Luum 2024, podrán participar en cualquiera de los 4 voluntariados por un día que la organización promoverá con organizaciones locales e internacionales en temas de Infancia, medioambiente / cuidado animal, bienestar y culturas andinas en Perú. Además, los participantes podrán apoyar estas y otras ONG´s con campañas creativas posteriores al evento.

Mauricio Rodríguez Vargas, líder de la iniciativa CSBW – Creatives and Strategists for a Better World – y CMO de Luum Awards 2024, se refiere al motivo que inspiró el nuevo formato de Luum: “Si solo nos dedicamos a activar y posicionar marcas o productos, seremos profesionales cumpliendo una labor de marketing. Pero si además de ello, construimos acciones y comunicaciones por un mundo mejor: seremos auténticos agentes globales de cambio”. Y recalca: “Ser verdaderos agentes de cambio desde la comunicación, no es sólo diseñar piezas para un portafolio. Es tener claro de que se podrían incluso salvar millones de vidas, con una comunicación sincera y con propósito”.

Luum, además invertirá en el proyecto local VidaWasi, una organización no gubernamental peruana que está construyendo un hospital infantil, en el Valle Sagrado de los Incas: una región de población andina con múltiples necesidades.

Luum Awards: el nuevo referente global de la publicidad con propósito

Cabe recordar que Luum Awards, premia a los mejores trabajos de comunicación con propósito social y medioambiental. En un formato, donde las agencias cargan hasta 5 entries sin costos de inscripción, y donde solo los ganadores pagan derechos de premiación. Los participantes pueden cargar sus casos en alguna de las 8 categorías del festival: Causes, Society, Planet (protección animal), Health and Wellness, Human Rights, Institutional Communications, Designs for a Better World y Essence of the Message.

En la edición anterior se entregaron 98 oros y platas (no se entregan bronces), siendo VML la network del año y en segundo lugar estuvo la red McCann. La agencia del año fue VML HEALTH Spain, VML New York y VML São Paulo, que en conjunto presentaron la múltiplemente premiada campaña “Dogs Without Borders” para SFBO (FRENCH-BRAZILIAN SOCIETY OF ONCOLOGY). La agencia independiente del año, fue la sorprendente firma africana X3M Ideas de Nigeria.

Actualmente la plataforma está abierta para inscripción de agencias y carga de casos en https://awards.luumawards.com/agencies-registration/