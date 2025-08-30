premios internacionales en el mercado Ventana Sur.

Quito, septiembre de 2025.- La película, dirigida por Juan Sebastián Jácome y protagonizada por

Giovanna Andrade, reconocida actriz ecuatoriana, nos sumerge en el universo emocional de una

madre que enfrenta el abismo de proteger a su hija adolescente y, al mismo tiempo, sostener un

matrimonio que se tambalea bajo el peso de una verdad peligrosa. Su potente narrativa y estética la

llevaron a ser seleccionada por la Academia de las Artes Audiovisuales y Cinematográficas del Ecuador<br />

para representar al Ecuador en la 40ª edición de los Premios Goya.

Los Ahogados sigue a Marcela, una novelista y madre de familia cuya realidad comienza a

desmoronarse tras la misteriosa muerte de una joven dentro de su casa. La cinta nos conduce por un

laberinto de silencios, tensiones sociales y recuerdos fragmentados, donde lo emocional se mezcla con

lo psicológico. “Marcela es un personaje que calla más de lo que dice, y ahí está su complejidad.

Interpretarla fue una experiencia transformadora, y profundamente humana”, comenta Giovanna<br />

Andrade, actriz protagónica.

El filme apuesta por un thriller de suspenso psicológico con sello local, alejándose del drama

tradicional para ofrecer una narrativa de intriga sostenida por el lenguaje emocional. Es una propuesta

estética sugerente y cuidadosamente construida, donde cada gesto, objeto o mirada puede alterar el

rumbo de la historia.

“Los Ahogados nace de una necesidad personal de hablar sobre lo que no se dice, sobre cómo el

silencio puede convertirse en una forma de violencia. Queríamos explorar la tensión entre lo íntimo y

lo social, entre la memoria y el olvido”, señala Juan Sebastián Jácome, director de la película En esta

historia, los silencios no solo incomodan: ahogan. Es una apuesta narrativa inédita en el cine

ecuatoriano.

La cinta fue rodada en Quito, con locaciones reales intervenidas por la artista argentina María Belén

Draghi. El elenco lo completan el actor boliviano-brasileño Fernando Arze Echalar, junto a Amelia<br />

Yépez, Pilar Olmedo, Diego Naranjo, Arturo Calahorrano, entre otros.

Se trata de una coproducción entre AbacaFilms (Ecuador) y Raindogs Cine (Uruguay), y cuenta con el

respaldo de Visit Films (EE.UU.) para su distribución internacional. En 2024, Los Ahogados fue parte

de la sección Goes to Cannes en el Marché du Film de Cannes y ganó cuatro premios internacionales

en el mercado Ventana Sur. La preventa inicia este 29 de agosto y su estreno oficial será el próximo 4

de septiembre en las principales cadenas de cines de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Manta y más

ciudades del país.

Publicada por: Javier Francisco Ceballos Jiménez