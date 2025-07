Por EntornoInteligente.com / La Copa Mundial de Clubes 2025, que se celebra del **14 de junio al 13 de julio en Estados Unidos**, estrena un formato ampliado de **32 equipos** provenientes de las seis confederaciones. La competición ofrece el trofeo más lujoso creado por FIFA —diseñado por Tiffany & Co.—, una bolsa de premios histórica de **1 000 millones de dólares**, y una alineación repleta de estrellas como Real Madrid, PSG, Chelsea y Fluminense. La fase final se jugará en el icónico MetLife Stadium, donde se disputará la gran final el 13 de julio ([en.wikipedia.org][1]).

—

### 🏆 Diseño y premios

* **Trofeo “arte espacial”**: Dorado de 24 quilates, con grabados en braille y de los 211 miembros FIFA, inspirado en los Voyager Golden Records ([sportslens.com][2]).

* **Premios inéditos**: Reparte 1 000 millones USD; el ganador puede recibir hasta 125 M, y se destinan 250 M a programas de solidaridad global ([en.wikipedia.org][1]).

—

### 🗓️ Formato y calendario

* **Estructura**: Fase de grupos de 32 equipos (8 grupos de 4), seguida de octavos, cuartos, semifinales y final, sin partido por el tercer lugar ([en.wikipedia.org][1]).

* **Fechas clave**:

* Grupos: 14–26 de junio

* Octavos: 28 jun–1 jul

* Cuartos: 4–5 jul

* Semis: 8–9 jul

* Final: 13 de julio ([dazn.com][3], [en.wikipedia.org][1], [fifa.com][4]).

—

### 🌍 Participantes destacados

* **Clubes grandes y emergentes**: Incluye 12 de la UEFA (Real Madrid, Chelsea, Bayern…), 6 de CONMEBOL (Boca, Flamengo, Fluminense…), y otros como Al-Hilal, Urawa Red, Monterrey e Inter Miami ([en.wikipedia.org][1]).

* **Estrellas en acción**: Messi (Inter Miami), Mbappé (PSG), Di María (Benfica), Haaland, Kane… Algunos llegaron heroicamente hasta semifinales .

—

### ⚡ Fase decisiva y favoritos

* **Semifinales en MetLife**:

* Fluminense vs Chelsea (8 jul)

* PSG vs Real Madrid (9 jul) ([nypost.com][5], [businessinsider.com][6]).

* **Favoritos**:

* Paris Saint‑Germain y Real Madrid aparecen como principales candidatos, seguidos por Chelsea y Fluminense ([talksport.com][7]).

—

### 📺 Transmisión y acceso

* **Streaming global**: DAZN ofrece todos los partidos gratis en más de 200 regiones, incluyendo EE.UU., Reino Unido y Australia ([businessinsider.com][6]).

* **Televisión lineal**:

* TNT (EE.UU.),

* Channel 5 (Reino Unido),

* Foxtel (Australia) ([businessinsider.com][6]).

—

### 🎫 Entradas & asistencia

* **Precios semis**: Desde \$45 (Fluminense–Chelsea) hasta \$246 (PSG–Real Madrid); final desde \$321, excluyendo gastos de reventa ([nypost.com][5]).

* **Asistencia variada**: La media durante torneos anteriores osciló entre 51 % en fase de grupos y lleno en varias sedes grandes ([en.wikipedia.org][1]).

—

## ⏳ Proyecciones & expectativas

| Aspecto | Lo que se espera |

| ——————— | ——————————————————————————- |

| **Éxito comercial** | El amplio formato busca establecer nuevo estándar mundial de torneos de clubes. |

| **Competitividad** | Eliminaciones tempranas de favoritos indican un certamen impredecible. |

| **Impacto mediático** | Cobertura constante y streaming gratuito generan gran alcance global. |

| **Futuro** | Si este formato cosecha éxito, podría consolidarse en el calendario FIFA. |

El Mundial de Clubes 2025 marca una nueva era en el fútbol de clubes: un torneo de élite, global y lucrativo, con un formato abrumador y estrellas de clase mundial. La expansión y premios históricos prometen un espectáculo sin precedentes, aunque el desafío será mantener equilibrio entre calidad competitiva, abasto de entradas y expectativas de los aficionados.

—

