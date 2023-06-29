Keone Kela, el relevista más cotizado en el Caribe durante el receso entre temporadas, deja a los Cardenales de Lara y lanzará ahora con las Águilas Cibaeñas, en LIDOM, conoció El Emergente de voz del propio lanzador.

El ex grandeliga recibió la noticia de su despido en Barquisimeto y este lunes embarcó rumbo a Maiquetia, para de allí salir a la República Dominicana. Reforzará a las Águilas Cibaeñas.

Es un final inesperado para quien fue anunciado como cerrador del Cardenales en el mismo momento de su firma. Pero la gerencia larense considera que su tendencia a conceder bases por bolas no se compadece con su rol de custodio del noveno inning, con pizarras cerradas.

Los pájaros rojos planean inscribir al dominicano Listher Sosa en el cupo de Keone Kela, esta semana.

Sosa llega listo para lanzar y viene descansado, tras cumplir suspensión en las Ligas Menores por incumplir con la política antidopaje de MLB.

Los números del quisqueyano son atrayentes. De por vida, ha enseñado tendencia a ponchar, sin exceso de pasaportes ni jonrones concedidos.

Keone Kela no deja malos números. Pero en varias ocasiones sufrió como el sábado, en su última presentación, ante los Bravos. Esa tarde concedió dos bases por bolas consecutivas, para comenzar el noveno inning.

Listher Sosa, el nuevo relevista de Cardenales, ha lanzado en las Ligas Menores durante cinco temporadas. Combinando todas las categorías, tiene marca de 18-13, con 11 salvados y 3.85 de efectividad. Promedia 8,8 ponches y solo 3,0 bases por bolas por cada 9.0 inning.

