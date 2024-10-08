“La línea Sensi Derm ha sido desarrollada con fórmulas gentiles y de alta tolerancia, científicamente diseñadas para brindar confort y bienestar a las pieles sensibles. Cada producto proporciona un cuidado diario especial que hidrata, suaviza y protege con delicadeza, ayudando a fortalecer la función barrera de la piel y mantener el balance del microbioma, previniendo la aparición de nuevos signos de sensibilidad”, señaló Suzzane Piqueras, Directora Corporativa de Tratamiento y Protección Solar de Yanbal.

El futuro de tu piel sensible empieza hoy: Yanbal presenta Sensi Derm

Fórmulas hipoalergénicas, sin fragancia ni alérgenos, con activos clínicamente probados como ceramidas y centella asiática, que calman, hidratan y protegen la piel sin irritarla.

El cuidado de la piel ha dejado de ser un gesto superficial para convertirse en una decisión consciente y personalizada. Consciente de ello, Yanbal presenta Sensi Derm, su nueva línea especializada en pieles sensibles, diseñada con fórmulas hipoalergénicas, sin fragancia ni alérgenos y con efecto calmante clínicamente comprobado. Esta incorporación marca un nuevo hito dentro de su portafolio de tratamientos faciales, reafirmando su compromiso de productos con concentraciones óptimas de ingredientes activos, dermatológicamente probadas y con eficacia clínica comprobada.

“La línea Sensi Derm ha sido desarrollada con fórmulas gentiles y de alta tolerancia, científicamente diseñadas para brindar confort y bienestar a las pieles sensibles. Cada producto proporciona un cuidado diario especial que hidrata, suaviza y protege con delicadeza, ayudando a fortalecer la función barrera de la piel y mantener el balance del microbioma, previniendo la aparición de nuevos signos de sensibilidad”, señaló Suzzane Piqueras, Directora Corporativa de Tratamiento y Protección Solar de Yanbal.

El desarrollo de esta línea nace de años de investigación científica, donde Yanbal ha formulado soluciones con ingredientes activos en concentraciones óptimas para maximizar su eficacia, adaptadas a diferentes necesidades de la piel: hidratación, control de grasa, acción anti-edad y anti-manchas. Ahora, suma también el cuidado profundo de las pieles sensibles, incorporando además el extracto de yacón, reconocido por su capacidad de promover el balance del microbioma.

Entre los activos principales de Sensi Derm destacan:

· Ceramidas, que protegen la piel frente a agresiones externas, evitando la pérdida de agua y promoviendo una hidratación prolongada.

· Centella Asiática, un ingrediente calmante con efecto fortalecedor, ideal para reconfortar la piel sensible y reducir el enrojecimiento.

Dos aliados para tu rutina diaria

La línea se lanza con dos productos clave:

· Leche Limpiadora para Piel Sensible: Un limpiador ultrasuave de textura lechosa, ideal para rostro y ojos. Limpia eficazmente impurezas, sebo, maquillaje, sudor y contaminación sin alterar el pH ni la barrera cutánea. Su fórmula sin fragancia ni alérgenos ayuda a mantener la salud de la piel, reduciendo el enrojecimiento y dejando una sensación de confort inmediato.

· Hidratante Ligera para Piel Sensible: De textura balanceada entre ligereza y cremosidad, hidrata profundamente por hasta 48 horas. Proporciona un alivio inmediato y duradero, siendo adecuada para pieles sensibles de todo tipo, desde secas hasta grasas.

Con este lanzamiento, Yanbal reafirma su visión de ofrecer un sistema de cuidado facial especializado para cada necesidad, con rutinas de uso diario que pueden potenciarse con soluciones específicas y complementarias. Productos accesibles y eficaces, diseñados para lograr resultados visibles y transformar el futuro de tu piel.

Publicada por: Javier Francisco Ceballos Jimenez

