Finalizó la cuarta semana de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), con el camarero Alí Castillo bateando a placer, para ser el único jugador, junto a su compañero de las Águilas del Zulia, Simón Muzziotti, con promedio por encima de los .400 puntos.

Castillo –refiere el portal “Meridiano”– se proyecta al momento como el líder bate, con .429 de promedio, gracias a 27 inatrapables en 63 turnos, con tres dobles, un cuadrangular, ocho empujadas y un OPS de 1.031 (líder también) en 19 compromisos.

El marabino también comanda en wOBA (.478), seguido por Víctor Bericoto (.468) y Tucupita Marcano (.464).

Entre los mayores hiteadores, Yonathan Daza, de los Leones del Caracas, lidera todo el circuito, con 32 incogibles, apenas uno de ventaja sobre Muzziotti, que tiene 31, siendo los únicos toleteros con más de 30 incogibles en cuatro semanas de torneo.

Un tiburón liderando los jonroneros

En el apartado del poder, el novato de los Tiburones de La Guaira, Jadher Areinamo, comanda la LVBP en cuadrangulares, con siete, persiguiendo la marca de Maxi Rodríguez como el jugador con más jonrones en su primer año en la Liga, con 15 (2008-2009).

Lo escolta muy de cerca el jardinero de Caribes de Anzoátegui, Romer Cuadrado (6,) y, más atrás, Máximo Acosta y Yonathan Daza, con cinco cada uno.

Areinamo también es líder en empujadas, con 23, seguido por Yonathan Perlaza, de las Águilas del Zulia, con 20, y Aldrem Corredor, junto a Yonathan Daza, con 18.

En las carreras anotadas, Yonathan Daza puntea, con 18, mientras le siguen David Rodríguez, Jadher Areinamo, Alí Castillo y Máximo Acosta con, 17 cada uno.

Este último también es el líder en bases robadas, con un total de ocho en lo que va de temporada (RG).