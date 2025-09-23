SE EXTIENDE EXITOSA TEMPORADA 'TERAPIA BLANQUIAZUL'

Debido a la gran concurrencia del público al Teatro Barranco, la obra teatral 'Terapia Blanquiazul' extiende su temporada y realizará una función extendida el próximo 1 de octubre, con música en vivo e invitados especiales.

Lima, septiembre de 2025.- Debido a la gran concurrencia de público al Teatro Barranco, la obra 'Terapia Blanquiazul', protagonizada por Gustavo Borjas y Alain Salinas, extiende su temporada con una función especial, el próximo 1 de octubre, con música en vivo y la participación de invitados especiales, una experiencia que todo hincha del fútbol y del Alianza Lima debe ir a ver.

Escrita y dirigida por Herbert Corimanya, 'Terapia Blanquiazul' aborda la psicología de un barrista, generando un ambiente similar al de un estadio de fútbol.

"Hemos llegado a la conclusión de que el teatro es el espacio ideal para combatir la violencia en el fútbol. 'Terapia Blanquiazul' reivindica la figura del verdadero hincha, y hace una crítica al fanatismo que enferma el tejido social de nuestro país", menciona el director de la obra, Herbert Corimanya.

Cabe mencionar que 'Terapia Blanquiazul' es una obra que está basada en ‘Barrunto’, la primera obra de teatro inspirada en Alianza Lima, cuya temporada teatral, en el 2023, contó con 12 funciones sold out.

Por otro lado, es importante resaltar que acaba de salir a la venta una nueva edición especial por los 25 años del libro ‘Barrunto’, de Juan José Sandoval, el cual se puede adquirir durante las funciones de la obra.

'Terapia Blanquiazul', en su versión extendida, se llevará a cabo el próximo 1 de octubre, a las 8:00 pm, en Teatro Barranco (Grau 701, Barranco). Dos horas con teatro, música en vivo e invitados especiales. Venta de entradas al +51 960 117 638 (Katia Barrunto). Foto: José Luis Cuya Valdiviezo.

Publicada por: Sean Levy Garcia Crespo

