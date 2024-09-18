Con el portaaviones USS Gerald R. Ford en la region, la Casa Blanca mantiene su postura de disuasion y vigilancia, mientras niega cualquier intencion de iniciar una ofensiva directa contra el regimen de Maduro.
EntornoInteligente.com/ — https://entornointeligente.com
Donald Trump descarta planes de bombardear instalaciones militares en Venezuela y desmiente reportes del Miami Herald y The Wall Street Journal
El presidente estadounidense aseguro que no existen preparativos de ataque contra el regimen de Nicolas Maduro y califico de falsos los informes sobre una posible ofensiva militar en el Caribe.
Washington, 31 de octubre de 2025. — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nego este viernes que su administracion este planificando ataques militares contra Venezuela, luego de que medios como el Miami Herald y The Wall Street Journal publicaran reportes sobre supuestos planes de bombardeo contra instalaciones del regimen de Nicolas Maduro.
“No, no son verdad”, respondio Trump a periodistas a bordo del Air Force One cuando se le consulto sobre dichos informes.
La Casa Blanca desmiente reportes sobre ataques inminentes
La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, rechazo los articulos de prensa que señalaban la inminencia de operaciones militares.
“Fuentes anonimas no saben de que estan hablando. Cualquier anuncio sobre la politica hacia Venezuela provendra directamente del Presidente”, afirmo en declaraciones recogidas por Fox News Digital.
Las versiones periodisticas sostenian que Washington habria identificado objetivos militares venezolanos vinculados al narcotrafico, en el marco de una supuesta ofensiva contra el Cartel de los Soles, grupo criminal que segun la fiscal general Pam Bondi estaria encabezado por Maduro.
Trump insiste en la lucha contra el narcotrafico
El mandatario republicano subrayo que su prioridad sigue siendo la lucha contra el narcotrafico en el Caribe y America Latina, recordando que desde septiembre el ejercito estadounidense ha ejecutado al menos 14 ataques contra embarcaciones sospechosas.
Trump ordeno tambien el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford, considerado el mas moderno de la flota naval, para fortalecer las operaciones del Comando Sur.
De acuerdo con el investigador Brent Sadler, de The Heritage Foundation, la presencia del Ford ofrece a Trump “opciones adicionales” para aumentar la presion sobre el regimen venezolano y los carteles de droga. “Busca disuadir a Venezuela de escalar la crisis y proporciona nuevas alternativas operativas”, explico Sadler en declaraciones a Fox News Digital.
Maduro acusa a Trump de promover una “nueva guerra eterna”
En una transmision nacional, Nicolas Maduro acuso a la administracion Trump de “fabricar una nueva guerra eterna” y de utilizar el despliegue militar como “mecanismo de provocacion”.
La tension entre Caracas y Washington se intensifico tras el envio de buques y aeronaves al Caribe, aunque Estados Unidos insiste en que las maniobras forman parte de su estrategia regional antidrogas y no de una intervencion militar.
Legisladores en desacuerdo con una ofensiva en America Latina
No todos los miembros del Congreso estadounidense respaldan una posible accion militar. Los senadores Adam Schiff, Tim Kaine y Rand Paul presentaron una resolucion sobre los poderes de guerra, que busca impedir la participacion de las fuerzas armadas en “hostilidades contra Venezuela”.
Schiff advirtio el pasado 17 de octubre que la administracion Trump “ha dejado claro que podria lanzar acciones dentro de las fronteras venezolanas”, aunque el presidente reitero este viernes que no hay decisiones formales de ataque.
Con el portaaviones USS Gerald R. Ford en la region, la Casa Blanca mantiene su postura de disuasion y vigilancia, mientras niega cualquier intencion de iniciar una ofensiva directa contra el regimen de Maduro.
(Con informacion de Bloomberg News, Fox News Digital y EFE)
Donald Trump descarta planes de bombardear Venezuela
Trump niega ataques militares contra el regimen de Maduro<br />
Estados Unidos no prepara bombardeos en Venezuela
Casa Blanca desmiente reportes de ataque contra Maduro<br />
Trump asegura que no hay planes de guerra en Venezuela
Miami Herald y Wall Street Journal publicaron reportes falsos
Donald Trump desmiente versiones sobre ofensiva militar
Estados Unidos niega preparativos de ataque a Venezuela
Trump afirma que no ordenara bombardeos en el Caribe
Casa Blanca rechaza rumores de ataque contra Maduro<br />
Trump aclara que no existen operaciones militares en curso
Washington desmiente reportes sobre bombardeos en Venezuela
Trump insiste en que las informaciones son falsas
Fuentes anonimas no representan la politica oficial dice la Casa Blanca
Estados Unidos mantiene postura de disuasion sin ataques
Trump prioriza lucha contra narcotrafico y no intervencion militar
Maduro acusa a Trump de fabricar una nueva guerra eterna
Portaaviones USS Gerald Ford se despliega para disuadir a Venezuela
Heritage Foundation analiza movimientos navales de Estados Unidos
Estados Unidos aumenta presion diplomatica sin accionar militar
Trump niega decision de atacar objetivos en Venezuela
Reportes sobre ofensiva militar son desmentidos por la Casa Blanca
Pam Bondi vincula a Maduro con el Cartel de los Soles<br />
Trump mantiene enfoque en operaciones antidrogas regionales
Estados Unidos intensifica patrullaje naval sin plan de ataque
Brent Sadler analiza el papel del USS Gerald Ford en el Caribe
Trump refuerza Comando Sur pero descarta ofensiva
Washington sostiene que su mision es detener el narcotrafico
Maduro denuncia provocacion tras despliegue de buques
Estados Unidos reitera que no busca derrocar al regimen venezolano
Casa Blanca garantiza que no hay operacion de guerra planeada
Trump reafirma control sobre politicas hacia Venezuela
Washington desmiente filtraciones de prensa sobre ataques
Fox News confirma declaraciones oficiales de la Casa Blanca
Bloomberg reporta que Trump no ha tomado decision militar
Estados Unidos reitera compromiso con estabilidad regional
Legisladores presentan resolucion para limitar poderes de guerra
Adam Schiff y Tim Kaine se oponen a ataques en Venezuela
Rand Paul pide evitar acciones hostiles en America Latina
Senado analiza propuesta para restringir ofensivas en el Caribe
Trump mantiene operaciones antidrogas en lugar de bombardeos
Maduro reacciona ante despliegue del USS Gerald Ford
Nicolas Maduro acusa a Trump de planear conflicto militar
Portaaviones estadounidense llega al Caribe en mision de disuasion
Estados Unidos refuerza flota sin planes de ofensiva
Trump niega ataques y sostiene politica de presion
Washington asegura que el despliegue es puramente defensivo
Medios norteamericanos publican reportes sin confirmacion oficial
Trump critica filtraciones sobre posibles ataques
Casa Blanca responde a rumores de intervencion militar
Estados Unidos refuerza seguridad maritima sin declarar guerra
Maduro dice que Trump busca nueva guerra contra Venezuela
Fuentes anonimas generaron desinformacion sobre ofensiva
Washington niega preparativos para bombardear instalaciones
Estados Unidos mantiene postura de defensa y vigilancia
Trump desmiente rumores de ataque al regimen de Maduro<br />
Medios reportan falsamente plan militar contra Caracas
Estados Unidos despliega portaaviones sin intencion de guerra
Trump confirma que las noticias sobre bombardeos son falsas
Funcionarios desmienten reportes de The Wall Street Journal
Miami Herald publico informacion sin respaldo oficial
Estados Unidos reafirma compromiso con lucha antidrogas
Trump se distancia de reportes sobre ofensiva armada
Washington mantiene disuasion ante amenazas del narcotrafico
Maduro asegura que Estados Unidos busca desestabilizarlo
Casa Blanca reitera que no habra ataques en el Caribe
USS Gerald Ford se mantiene en mision de vigilancia
Estados Unidos refuerza presion diplomatica sin uso de fuerza
Trump garantiza que no hay ordenes de ataque activas
Bloomberg confirma declaraciones de Trump en Air Force One
Estados Unidos busca evitar escalada militar en la region
Trump asegura que no se planifican acciones en Venezuela
Maduro acusa a Estados Unidos de provocacion militar
Washington rechaza informes sobre bombardeos en Caracas
Senadores piden control sobre decisiones de guerra
Estados Unidos defiende su operacion contra el narcotrafico
Trump insiste en que no hay ofensiva contra Maduro<br />
Casa Blanca denuncia manipulacion informativa sobre Venezuela
Fuentes anonimas confundieron los planes del Comando Sur
Medios distorsionaron reportes sobre politica de seguridad
Trump asegura que cualquier anuncio provendra de la Casa Blanca
Washington advierte sobre desinformacion internacional
Estados Unidos niega intencion de iniciar guerra en America Latina
Maduro reitera discurso de confrontacion contra Trump
Trump y la Casa Blanca unifican mensaje sobre Venezuela
Washington rechaza presion de medios sobre supuestos ataques
Portaaviones USS Gerald Ford fortalece estrategia disuasiva
Estados Unidos refuerza su posicion sin entrar en conflicto
Analistas creen que Trump usa disuasion como herramienta politica
Trump mantiene control sobre operaciones en el Caribe
Maduro teme posible ofensiva militar pero sin confirmacion
Estados Unidos apuesta por diplomacia y presion economica
Washington refuerza Comando Sur sin autorizar ofensivas
Senadores piden limites a los poderes de guerra del presidente
Casa Blanca reitera que no hay orden de bombardeo vigente
Medios internacionales difunden rumores infundados
Trump enfatiza que su enfoque es frenar el narcotrafico
Estados Unidos aclara que no prepara intervencion militar
Maduro y Trump protagonizan nueva escalada verbal
Washington niega preparativos de ataque en el Caribe
Estados Unidos confirma mision de vigilancia maritima
Casa Blanca asegura que las operaciones son disuasorias
Trump cierra la puerta a una guerra con Venezuela