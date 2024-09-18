Legisladores presentan resolucion para limitar poderes de guerra

Con el portaaviones USS Gerald R. Ford en la region, la Casa Blanca mantiene su postura de disuasion y vigilancia, mientras niega cualquier intencion de iniciar una ofensiva directa contra el regimen de Maduro.

Donald Trump descarta planes de bombardear instalaciones militares en Venezuela y desmiente reportes del Miami Herald y The Wall Street Journal

El presidente estadounidense aseguro que no existen preparativos de ataque contra el regimen de Nicolas Maduro y califico de falsos los informes sobre una posible ofensiva militar en el Caribe.

Washington, 31 de octubre de 2025. — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nego este viernes que su administracion este planificando ataques militares contra Venezuela, luego de que medios como el Miami Herald y The Wall Street Journal publicaran reportes sobre supuestos planes de bombardeo contra instalaciones del regimen de Nicolas Maduro.

“No, no son verdad”, respondio Trump a periodistas a bordo del Air Force One cuando se le consulto sobre dichos informes.

La Casa Blanca desmiente reportes sobre ataques inminentes

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, rechazo los articulos de prensa que señalaban la inminencia de operaciones militares.

“Fuentes anonimas no saben de que estan hablando. Cualquier anuncio sobre la politica hacia Venezuela provendra directamente del Presidente”, afirmo en declaraciones recogidas por Fox News Digital.

Las versiones periodisticas sostenian que Washington habria identificado objetivos militares venezolanos vinculados al narcotrafico, en el marco de una supuesta ofensiva contra el Cartel de los Soles, grupo criminal que segun la fiscal general Pam Bondi estaria encabezado por Maduro.

Trump insiste en la lucha contra el narcotrafico

El mandatario republicano subrayo que su prioridad sigue siendo la lucha contra el narcotrafico en el Caribe y America Latina, recordando que desde septiembre el ejercito estadounidense ha ejecutado al menos 14 ataques contra embarcaciones sospechosas.

Trump ordeno tambien el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford, considerado el mas moderno de la flota naval, para fortalecer las operaciones del Comando Sur.

De acuerdo con el investigador Brent Sadler, de The Heritage Foundation, la presencia del Ford ofrece a Trump “opciones adicionales” para aumentar la presion sobre el regimen venezolano y los carteles de droga. “Busca disuadir a Venezuela de escalar la crisis y proporciona nuevas alternativas operativas”, explico Sadler en declaraciones a Fox News Digital.

Maduro acusa a Trump de promover una “nueva guerra eterna”

En una transmision nacional, Nicolas Maduro acuso a la administracion Trump de “fabricar una nueva guerra eterna” y de utilizar el despliegue militar como “mecanismo de provocacion”.

La tension entre Caracas y Washington se intensifico tras el envio de buques y aeronaves al Caribe, aunque Estados Unidos insiste en que las maniobras forman parte de su estrategia regional antidrogas y no de una intervencion militar.

Legisladores en desacuerdo con una ofensiva en America Latina

No todos los miembros del Congreso estadounidense respaldan una posible accion militar. Los senadores Adam Schiff, Tim Kaine y Rand Paul presentaron una resolucion sobre los poderes de guerra, que busca impedir la participacion de las fuerzas armadas en “hostilidades contra Venezuela”.

Schiff advirtio el pasado 17 de octubre que la administracion Trump “ha dejado claro que podria lanzar acciones dentro de las fronteras venezolanas”, aunque el presidente reitero este viernes que no hay decisiones formales de ataque.

Con el portaaviones USS Gerald R. Ford en la region, la Casa Blanca mantiene su postura de disuasion y vigilancia, mientras niega cualquier intencion de iniciar una ofensiva directa contra el regimen de Maduro.

(Con informacion de Bloomberg News, Fox News Digital y EFE)

