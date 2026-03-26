Laura Dogu se reunió con inversionistas de EE UU en Caracas: “Desempeñarán un papel fundamental en la construcción de una Venezuela estable y próspera”

“Estamos aquí para apoyar el crecimiento de la inversión estadounidense”, indicó la encargada de Negocios de Estados Unidos en Venezuela, sin proporcionar más detalles del encuentro con representantes del sector privado de su país

La encargada de la misión de los Estados Unidos en Venezuela, Laura F. Dogu. | Foto: Cortesía

La encargada de Negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, conversó esta semana con una delegación de inversionistas y empresas estadounidenses que se encuentran en Caracas para conocer las oportunidades que ofrece el país suramericano.

Así lo informó este miércoles la Embajada de Estados Unidos en Venezuela en una publicación en X que citando a Dogu señala que el sector privado del país norteamericano desempeñará “un papel fundamental en la construcción de una Venezuela estable y próspera”.

“Estamos aquí para apoyar el crecimiento de la inversión estadounidense”, concluyó la diplomática, sin proporcionar más detalles sobre la reunión con los inversionistas.

Este miércoles, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció seguridad para el “retorno de las inversiones” de Estados Unidos, “indistintamente de alternancias políticas”, en un discurso virtual a empresarios en Miami, en el que anticipó un panorama “sin sanciones” de Washington.

Prometió a inversionistas de Estados Unidos, Arabia Saudí y otros países, reunidos en el foro FII Priority Miami, “leyes en Venezuela que permitan el retorno de sus inversiones de manera segura”, al afirmar que el país está en “proceso de estabilización” y de “ejecución de reformas” necesarias.

Rodríguez aseveró que ha recibido a 120 empresas energéticas, de Estados Unidos, Medio Oriente, Asia, África y Europa y ha realizado 236 reuniones desde que encabeza el gobierno venezolano tras la intervención estadounidense que derivó el 3 de enero en la captura de Nicolás Maduro en Caracas.

El discurso de la presidenta encargada se da un día después del plan energético que presentó la líder opositora venezolana María Corina Machado ante empresarios petroleros estadounidenses en la conferencia CERAWeek en Houston, Texas, donde destacó la intención de minimizar el papel estatal en las inversiones petroleras de Venezuela.

La participación de Rodríguez refleja el acercamiento de Venezuela con Estados Unidos tras la captura de Maduro, pues desde entonces Washington relajó las sanciones para comerciar crudo venezolano y para la reapertura de las respectivas embajadas en ambos países, que restablecieron sus relaciones diplomáticas a comienzos de marzo.