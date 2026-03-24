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“La relación entre Maduro e Irán empezó como un trueque”: Rick de la Torre analiza informe de la DEA sobre lazos “oscuros” del dictador con el régimen en Teherán

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“La relación entre Maduro e Irán empezó como un trueque”: Rick de la Torre analiza informe de la DEA sobre lazos “oscuros” del dictador con el régimen en Teherán
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Política
  • 24 de marzo de 2026
By Redacción - 21 segundos ago
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El ex alto oficial de operaciones de la CIA, Rick de la Torre, se refirió en entrevista para La Tarde de NTN24 a un revelador informe de la Administración para el Control de Drogas (DEA), que se ha hecho recientemente conocido, sobre vínculos que existieron entre la dictadura de Nicolás Maduro y el régimen de Irán.

“La relación entre Maduro e Irán empezó como un trueque”, afirmó de la Torre, quien consideró que el informe da cuenta de que la relación entre estos dos regímenes fue más “oscura” de lo que se pensaba.

El documento sostiene que las relacionesentre Caracas y Teherán son una amenaza para el hemisferio occidental.

Entre los principales hallazgos del informe se encuentra que Maduro recibió misiles y drones de ataque de Irán y que permitió el uso de una mina de uranio en Venezuela que sirvió para enriquecer el programa nuclear de Teherán.

“Irán transfiere tecnología de drones, misiles antibuque y capacidades industriales a Venezuela, mientras explota y contrabandea uranio de la cuenca de Toraima y adquiere tecnología relacionada con lo nuclear, apoyando directamente el programa nuclear sancionado de irán y alterando el equilibrio estratégico global”, precisa el documento.

El informe denuncia, además, la presencia de los grupos terroristas Hamás y Hezbolá en territorio venezolano.

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