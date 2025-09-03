Ingredientes:

Día de comer un poco más de postre, y este año que sea con Chantillí

Con la crema de leche Natulac como aliada, cada cucharada se convierte en una celebración de textura ligera, dulzor equilibrado y sabor auténtico

El 4 de septiembre es el día perfecto para rendirse a la dulzura. Celebrando el Día de comer un poco más de postre, el clásico que no falla levanta la mano: unas exquisitas fresas bañadas en crema chantillí.

Este postre, adorado por su simplicidad y frescura, alcanza la perfección cuando el ingrediente principal de la chantillí es la crema de leche Natulac, que le otorga un toque distintivo a cada receta.

La clave de este manjar reside en la calidad de la crema chantillí, que debe ser ligera, aireada y con el punto exacto de dulzor. Esa textura cremosa y ese gusto delicado realzan el sabor natural de las fresas, creando un equilibrio sublime que cautiva los paladares más exigentes. Su proceso de elaboración, sencillo y directo, es la garantía de un postre que evoca la calidez del hogar.

Secretos para una Crema Chantillí perfecta

Ingredientes:

· 1 taza (240 ml) de crema de leche Natulac bien fría.

· 3 a 4 cucharadas de azúcar glas (ajustable al gusto para el dulzor ideal).

· 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional, para un toque aromático).

Preparación Sencilla:

1. El frío como aliado principal: Un paso crucial para el éxito de la receta es asegurarse de que el bowl y las varillas de la batidora estén muy fríos. Se recomienda colocarlos en la nevera por al menos 10 o 15 minutos antes de comenzar. Este simple truco evita que la crema se caliente y ayuda a que monte con la consistencia perfecta en menos tiempo.

2. El batido mágico: Se vierte la crema de leche directamente del refrigerador al bowl frío. Es importante comenzar a batir a velocidad media, observando cómo la crema comienza a ganar cuerpo y volumen de manera gradual.

3. El toque dulce y aromático: Cuando la crema empieza a espesar, se incorpora poco a poco el azúcar glas, y la esencia de vainilla si se desea. Añadir el azúcar de forma progresiva permite una integración completa y evita que la crema pierda volumen.

4. Picos de perfección: Se continúa batiendo a velocidad media-alta hasta que la crema forme picos firmes al levantar las varillas. Este es el punto exacto donde la crema chantillí adquiere la consistencia ideal para decorar. Es vital no batir en exceso, ya que podría separarse y convertirse en mantequilla.

Una vez que la crema chantillí esté lista, la combinación con fresas frescas es simplemente sublime. La crema de leche Natulac viene en prácticos tamaños de 946 y 473 cm³, ideales para cualquier receta o postre que se desee disfrutar en diferentes ocasiones, desde una reunión familiar hasta un pequeño antojo personal.

Celebrar el Día de comer un poco más de postre es un placer que todos merecen. Con cada cucharada, se saborea el compromiso de una marca con la excelencia, llevando la tradición a la mesa de todos los venezolanos.

Si quiere más información sobre la marca y su portafolio de productos puede visitar su sitio web: www.natulac.com y/o sus redes sociales: Instagram (@natulacoficial) y Facebook (Natulac).

Fuente: Comstat Rowland Comunicaciones Estratégicas

#4DeSeptiembre #DíaDelPostre #FresasConCrema #CremaChantillí #Natulac #CremaDeLeche #PostresCaseros #RecetasFáciles #SaboresDeVenezuela #DulceTradición #RecetasConNatulac #PostrePerfecto #CocinaEnCasa #AntojoDulce

Publicada por: Javier Francisco Ceballos Jiménez

Visite también