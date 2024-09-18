La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este miércoles 12Nov, que la neumonía es la enfermedad infecciosa que más muertes causa en menores de cinco años, por lo que urgió a los países a adoptar medidas de prevención, entre otras, garantizar que todos los niños tengan acceso a vacunas esenciales.

En el Día Mundial de la Neumonía, el organismo internacional recordó que esta sigue siendo una de las principales causas de muerte por enfermedades infecciosas en el mundo, representando una «grave amenaza» también para las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas, en especial en países de ingresos bajos y medios.

Para poner fin a este riesgo, la OMS instó a fortalecer los sistemas de salud para proteger tanto a los niños como al resto de la población a través de medidas de prevención que lleguen a todos, así como herramientas de diagnóstico rápido y tratamientos adecuados, incluyendo antibióticos y oxígeno medicinal, para los pacientes.

En concreto, llamó a intensificar la prevención que permite la inmunización frente a ‘Haemophilus influenzae tipo b’ (Hib), la bacteria que causa meningitis, neumonía y epiglotitis; neumococo; sarampión y tos ferina en todos los niños. También apuntó la importancia de promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses, una nutrición adecuada y entornos libres de humo de tabaco y contaminación del aire en interiores.

Además, demandó que se dote a los profesionales sanitarios de Atención Primaria (AP) de las herramientas y la capacitación necesarias para reconocer y tratar la neumonía de forma temprana, así como que se establezcan programas de monitorización y control de la neumonía que permitan hacer un seguimiento de la infección.

Por último, pidió terminar con las inequidades en el acceso a atención y garantizar que todos los centros de salud, especialmente en entornos con recursos limitados, tengan acceso confiable a oxígeno medicinal, oximetría de pulso y los suministros y la capacitación necesarios para utilizarlos de manera segura.

Europapress