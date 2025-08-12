Boletería: General: $30.000/ Estudiantes: $20.000

“Hubo un tiempo en el que fuimos felices y quisimos la paz de las montañas y el dolor de los amores…”

CASA TEA sigue creando lazos con diferentes agrupaciones teatrales y cuándo éstas tienen un trabajo sobre memoria histórica, hay una similitud con uno de los objetivos de Teatro Estudio Alcaraván que reafirma el hecho de que conmemorar ciertos hechos de manera artística siempre valdrá la pena. Una de las cosas más bellas que se ha podido hacer con los infortunados hechos ocurridos en la historia, ha sido poetizarlos. Las construcciones de la imagen (escénica, plástica o musicalmente) extraídas de lo residual, de la ruina, potencian el discurso poético articulado a los sentimientos, a lo que moviliza al ser humano.

El grupo teatral “El Diablo Cojuelo” es un homenaje a las historias picarescas y a la oralidad, un conjunto conformado por artistas empeñados en un proyecto estético que pueda validar las condiciones, las circunstancias y los conflictos que viven en las sociedades emergentes. La obra “La Mirada Del Mar” tendrá sus funciones en CASA TEA del 14 al 16 de agosto a las 7:30pm.

Gilberto Bello Díaz, investigador, escritor y crítico teatral, es el director y dramaturgo de “El Diablo Cojuelo”; en una pequeña entrevista nos contó sobre el inicio de sus escritos y algunos desafíos:

¿Hace cuánto y por qué surgió la idea de empezar a dirigir aquellas cosas que escribes?

“Escribo desde que estaba en el colegio y sigo en esa brega porque me parece muy importante poner en papel lo que muchas personas piensan. Yo me he atrevido y seguiré en tal empeño siempre.

Inicié mis excursiones teatrales desde la universidad. Fueron tiempos de gran agitación y creíamos en el cambio social. El arte, en todas sus manifestaciones era una vía para transformar eso creíamos. Así empezamos un itinerario que, a pesar de los años, aún no termina.”

¿Qué desafíos crees que enfrenta un crítico teatral al pasar a dirigir obras de teatro?

“Es el reto que tiene cualquier artista y cualquier creador, yo no veo ninguna diferencia entre la crítica y la creación, y menos la dirección, entonces, es formar parte de un mundo donde todos los que trabajan en ese mundo tienen casi siempre los mismos retos, y es en este caso crear teatro.”

¿Cómo ves hoy en día, en este camino que emprendiste, la creación, permanencia y resistencia de un grupo teatral?

“Es muy difícil, en una sociedad como la colombiana que no tiene mayor inclinación hacia las formas artísticas creo que mantener un grupo, trabajar en teatro siempre será complicado, pero hay que hacerlo, es necesario, hay que echar para adelante.”

Sinopsis:

Historia del éxodo de una comunidad tradicional y la muerte de sus miembros al verse invadidos por extraños que, venidos de lejos, se apropiaron de la tierra con intención de poseerla, dominarla y destruirla.

CREACIÓN COLECTIVA

Agrupación: El Diablo Cojuelo

Dirección y Dramaturgia: Gilberto Bello

Actuación: Jhon Steven Rozo

Sala: CASA TEA (Calle 19 # 4 – 71 Local 405)

Obra: La Mirada Del Mar

Fechas: 14, 15 y 16 De agosto

Hora: 7:30pm

Boletería: General: $30.000/ Estudiantes: $20.000

Cordialmente invitados/as, los esperamos con brazos, corazón y telón abiertos. Gracias por apoyar la cultura nacional. Ofrecemos pase doble de cortesía a la prensa que desee acompañarnos.

La cita es en la calle 19 # 4 – 71 Local 405 CASA TEA, Centro Comercial Los Ángeles 14, 15 y 16 de agosto 2025 a las 7:30pm. Boletería General: $30.000/ Estudiantes: $20.000.

Prensa CASA TEA

Para más información: (+57 311 810 55 30)