Resumen de las noticias del día – 3 de febrero de 2026

Venezuela cumple un mes desde la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas especiales de Estados Unidos, ocurrida el 3 de enero de 2026 en Caracas. Ambos permanecen detenidos en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, mientras avanza un proceso judicial por cargos federales de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra. La Fiscalía estadounidense solicitó reprogramar la audiencia clave para finales de marzo, mientras la defensa intenta sin éxito alegar inmunidad e incluso estatus de “prisionero de guerra”.

Transición política en Venezuela

En el plano interno, Delcy Rodríguez ejerce como presidenta encargada en un escenario definido por analistas como una transición tutelada por Washington. Durante este primer mes sin Maduro se han producido cambios relevantes:

Reapertura diplomática : Estados Unidos reactivó su misión en Caracas con la llegada de Laura Dogu, mientras Venezuela designó nuevos interlocutores ante Washington.

Plan de tres fases impulsado por EE. UU.: estabilización, recuperación económica y transición democrática. Venezuela se encuentra aún en la fase de estabilización , con primeros pasos hacia la recuperación.

Reforma petrolera : se aprobó una nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos que permite inversión privada y control operativo extranjero, marcando una ruptura con el modelo estatista de la era Chávez.

Presos políticos: se han producido excarcelaciones parciales, pero organizaciones como Foro Penal advierten que centenares de personas siguen detenidas y que muchos liberados enfrentan restricciones judiciales.

Reacomodo del chavismo

El chavismo no ha colapsado, sino que se ha reconfigurado alrededor de un equilibrio interno entre Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. Las instituciones clave se mantienen operativas, adaptándose a una etapa de estabilización negociada, más que a una transición democrática plena.

Impacto regional

La caída de Maduro ha tenido efectos inmediatos fuera de Venezuela:

Cuba enfrenta una crisis energética severa tras perder el suministro petrolero venezolano, con apagones prolongados y caída del turismo. Donald Trump ha endurecido sanciones, aunque admite contactos de alto nivel con La Habana.

Relación EE. UU.–Colombia : Trump se reúne hoy con Gustavo Petro en un clima tenso, marcado por diferencias sobre soberanía regional y la lucha contra el narcotráfico.

Conectividad aérea: se restablecen vuelos internacionales, destacando la reanudación de rutas con República Dominicana tras casi dos años.

Oposición y sociedad civil

La líder opositora María Corina Machado, recientemente reconocida con el Premio Nobel de la Paz, reiteró su disposición a dialogar solo para fijar un cronograma claro de transición democrática, basado en el reconocimiento de los resultados electorales de 2024. Paralelamente, ONG, estudiantes, familiares de presos y organizaciones religiosas mantienen presión por libertad plena, justicia y desmontaje del sistema represivo, alertando que persisten violaciones a la libertad de prensa y de culto.

En síntesis

El país vive una normalidad forzada: Maduro está fuera del poder, pero gran parte de la estructura estatal sigue intacta. Venezuela avanza en una estabilización controlada, con reformas económicas profundas y alivios diplomáticos, mientras la transición democrática real aún está pendiente y condicionada al desarrollo del plan impulsado por Estados Unidos.

