La Fiscalía chilena pidió a EEUU interrogar a Nicolás Maduro por el crimen del ex militar opositor Ronald Ojeda

La solicitud fue presentada por el fiscal Ángel Valencia a su par norteamericana, Pam Bondi, durante una reunión en la sede del Departamento de Justicia en Washington

La Fiscalía chilena pidió interrogar a Maduro por el crimen de Ojeda

CopiadoLa Fiscalía chilena pidió interrogar a Maduro por el crimen de Ojeda

La Fiscalía de Chile solicitó a Estados Unidos interrogar al ex dictador venezolano Nicolás Maduro, actualmente preso en una cárcel de Nueva York, en relación con el asesinato del ex militar venezolano Ronald Ojeda en febrero de 2024. Ojeda se encontraba en Santiago como asilado político.

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La solicitud fue presentada por el fiscal nacional chileno, Ángel Valencia, a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, durante una reunión en la sede del Departamento de Justicia en Washington.

“La fiscal Bondi nos transmitió la disposición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para seguir cooperando en el esclarecimiento del homicidio del teniente Ronald Ojeda, no solo considerando la solicitud de declaración de Maduro, sino aportando toda la información, los antecedentes y la evidencia que vayan recopilando”, afirmó Valencia.

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Valencia señaló que la declaración depende de la voluntad de Maduro para cooperar. Maduro permanece en prisión preventiva en Nueva York, a la espera de juicio tras ser capturado el 3 de enero bajo acusaciones de narcotráfico.

El fiscal agregó: “El equipo de fiscales dirigido por el fiscal Héctor Barros y las policías ya han preparado un cuestionario de preguntas que sería remitido a las autoridades de los Estados Unidos y a la fiscal Bondi, que nos manifestó la mejor disposición”.

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Ronald Ojeda, disidente del chavismo y asilado político en Chile, fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 en su domicilio en Santiago. Sus restos se encontraron diez días después en una zona periférica de la capital, enterrados bajo un bloque de cemento.

Ojeda, de 32 años, integraba el grupo de militares antichavistas llamado “Movimiento por la Libertad y la Democracia”. Fue arrestado en Venezuela en abril de 2017 junto a otros tres militares, pero logró escapar y recibió asilo en Chile en 2023.

La Fiscalía chilena sostiene que el asesinato tuvo un “móvil político” y sospecha que el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, podría estar involucrado.

Hasta la fecha, varios integrantes de la facción “Los Piratas“, parte de la banda transnacional Tren de Aragua, han sido detenidos por su participación en el crimen.

La investigación ha provocado tensiones diplomáticas entre Chile y Venezuela, cuyas relaciones bilaterales son limitadas.