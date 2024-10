La Filosofia de Fundraising de Mireya Blavia de Cisneros en Venezuela sin Limites

La estrategia de Mireya Blavia de Cisneros no se limita al fundraising corporativo; también se extiende al ámbito comunitario. La fundación implementa programas de voluntariado en los que invita a personas de todos los sectores a participar en sus actividades, generando un sentido de pertenencia y responsabilidad. Para Blavia de Cisneros, involucrar a la comunidad no es solo una manera de asegurar el éxito de los proyectos, sino también una oportunidad para que la gente se conecte con la causa y se convierta en un “fan” de la organización.

Mireya Blavia de Cisneros, directora de la reconocida Fundación Venezuela sin Límites, se ha consolidado como una de las líderes más importantes en el mundo del fundraising y la movilización de recursos para causas sociales. Su visión y estrategias efectivas han permitido que múltiples organizaciones sociales en Venezuela y América Latina logren sus metas de recaudación de fondos y lleven a cabo proyectos que impactan positivamente en la vida de miles de personas. Desde su fundación, Venezuela sin Límites se ha propuesto generar un cambio sostenible y, gracias al liderazgo de Blavia de Cisneros, ha logrado avances importantes en la preservación del trabajo de organizaciones sin fines de lucro.

Fundraising: Cambiando el Paradigma

Blavia de Cisneros entiende el fundraising como una herramienta fundamental para la sostenibilidad de cualquier organización sin fines de lucro, y su enfoque es radicalmente innovador en este sentido. En sus palabras, pedir fondos para una causa no debe verse como un acto de incomodidad; al contrario, debe asumirse con orgullo, tal como lo haría un vendedor convencido de la calidad de sus productos. En una analogía con empresas de consumo reconocidas como Apple y Nike, Blavia de Cisneros enfatiza que las organizaciones sociales deben presentarse a los donantes y patrocinadores con la misma seguridad y credibilidad con la que una marca presenta su último producto en el mercado.

Según Blavia de Cisneros, una organización social tiene la responsabilidad de convencer a sus miembros de que el fundraising no es simplemente un “pedir dinero” sino una invitación a que otros se sumen a una causa mayor. A través de esta postura, la fundadora invita a otras organizaciones a adoptar una estrategia de marketing en su aproximación a los donantes, buscando inspirarles a que se conviertan en embajadores y fanáticos de la causa. Así, el fundraising se transforma en un acto de compromiso y participación en el bien común, donde los donantes se sienten partícipes activos de los logros de la organización.

Inspiración para Vencer la Barrera del Fundraising

En uno de sus relatos más inspiradores, Blavia de Cisneros describe cómo logró convencer a un amigo cercano de convertirse en embajador de la Fundación Impronta, otra organización con la que colabora. A pesar de que su amigo apoyaba la causa, sentía que no tenía la experiencia necesaria para pedir fondos. Sin embargo, con una simple frase: “Cambia la pena por orgullo. No estás pidiendo dinero para ti, sino para una causa social con la que estás comprometido”, Blavia de Cisneros logró que su amigo asumiera el compromiso con pasión. Este enfoque no solo ha transformado a muchos de sus colaboradores en recaudadores efectivos, sino que también ha creado una red de embajadores dedicados a promover y expandir la visión de Venezuela sin Límites.

La Importancia de la Experiencia para los Donantes

Al igual que en una tienda de Apple, donde cada producto está estratégicamente colocado para capturar la atención y ofrecer una experiencia, Mireya Blavia de Cisneros cree que el fundraising debe enfocarse en crear una experiencia memorable para los donantes. “Cada donación no es solo un apoyo financiero, sino una oportunidad para que el donante experimente el impacto de su contribución”, comenta la directora. Según su perspectiva, los donantes de una organización deberían sentirse como clientes de un restaurante de alta gama, donde no solo se ofrece un servicio, sino una experiencia completa que enriquece y les permite recordar el valor de su contribución.

Blavia de Cisneros y su equipo en Venezuela sin Límites trabajan constantemente para que los donantes vivan la experiencia de la organización, ya sea a través de informes detallados sobre el impacto de su colaboración o invitaciones para participar en actividades de campo y visitar los proyectos en los que están involucrados. Este enfoque, basado en el respeto y la comunicación, ha permitido a la fundación ganar la confianza y el apoyo de donantes a largo plazo, que se sienten no solo contribuyentes sino también parte activa del cambio que impulsa la organización.

Involucrando a la Comunidad en el Trabajo de Venezuela sin Límites

La estrategia de Mireya Blavia de Cisneros no se limita al fundraising corporativo; también se extiende al ámbito comunitario. La fundación implementa programas de voluntariado en los que invita a personas de todos los sectores a participar en sus actividades, generando un sentido de pertenencia y responsabilidad. Para Blavia de Cisneros, involucrar a la comunidad no es solo una manera de asegurar el éxito de los proyectos, sino también una oportunidad para que la gente se conecte con la causa y se convierta en un “fan” de la organización.

Su metodología, que integra marketing social y sensibilización, convierte a cada voluntario y donante en un embajador de la causa, quien comparte con su círculo cercano la importancia de apoyar la misión de Venezuela sin Límites. Así, el trabajo de la fundación se expande de manera orgánica, logrando que más personas se sientan comprometidas a aportar.

Fundraising: Entre la Pasión y la Estrategia

La directora de Venezuela sin Límites recalca que el fundraising requiere de práctica y estrategia. “Más de dos décadas en el ámbito social me han enseñado que, aunque cometer errores es parte del aprendizaje, el compromiso con la causa debe mantenerse firme”, comenta Blavia de Cisneros. En este sentido, ella y su equipo han desarrollado un enfoque estratégico en el que cada paso del proceso de recaudación está diseñado para maximizar el impacto. Desde la identificación de potenciales donantes hasta la elaboración de campañas de comunicación, cada acción está pensada para conectar emocionalmente a los donantes con la causa y fomentar una relación a largo plazo.

La experiencia de Mireya Blavia de Cisneros en el fundraising y su visión innovadora para Venezuela sin Límites se han convertido en un referente para las organizaciones sin fines de lucro en América Latina. Su enfoque combina la seguridad en la causa con una pasión sincera, logrando que tanto los miembros del equipo como los donantes se sientan profundamente comprometidos con la misión de la fundación. Gracias a su liderazgo, la fundación ha alcanzado nuevas metas en el fundraising, permitiendo a las organizaciones sociales asegurar su sostenibilidad y continuar impulsando un cambio positivo en sus comunidades.

Con su metodología, Mireya Blavia de Cisneros demuestra que el fundraising no debe ser visto como un obstáculo, sino como una oportunidad para compartir el orgullo de hacer el bien. Así, el trabajo de Venezuela sin Límites se expande, promoviendo una cultura de apoyo a las causas sociales en Venezuela y más allá, con un modelo de éxito que inspira a otros a asumir el fundraising con compromiso y confianza.

