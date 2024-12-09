Santo Domingo -La fiebre es un aumento de la temperatura corporal por encima de lo normal, como respuesta del organismo a una infección u otra causa la cual, en el caso de niños menores de 3 meses, debe evaluarse de urgencia ya que podrían ser infecciones graves como sepsis, meningitis o infecciones urinarias.

La fiebre no es una enfermedad, sino un síntoma que requiere atención, a veces con urgencia

Santo Domingo -La fiebre es un aumento de la temperatura corporal por encima de lo normal, como respuesta del organismo a una infección u otra causa la cual, en el caso de niños menores de 3 meses, debe evaluarse de urgencia ya que podrían ser infecciones graves como sepsis, meningitis o infecciones urinarias.

De acuerdo con la doctora Cynthia Troncoso, pediatra de Hospiten Santo Domingo, la fiebre no es una enfermedad, sino un síntoma, pero cuando alcanza los 38 grados hay que prestarle la debida atención. Puso como ejemplo las infecciones respiratorias y urinarias, y la otitis como causas de fiebre en niños lactantes entre los 3 y los 12 meses.

En niños mayores -explicó Troncoso– las infecciones respiratorias virales (resfriados, gripe), amigdalitis, gastroenteritis, son causantes de fiebre.

Entre los tipos de infecciones que suelen provocar fiebre y por qué el cuerpo responde de esa manera, la profesional de la salud citó las virales, como el resfriado común, influenza, bronquiolitis, gastroenteritis. Mientras que, en las bacterianas, mencionó amigdalitis bacteriana, neumonía, infección urinaria, otitis, meningitis.

“La fiebre es una respuesta natural del sistema inmunológico, ya que una temperatura más alta dificulta la reproducción de virus y bacterias y activa mejor las defensas. Sin embargo, hay fiebres que no tienen causas infecciosas, como las causadas por vacunación, alergias graves, enfermedades inflamatorias o autoinmunes y golpe de calor o deshidratación”, explicó Troncoso.

Es importante -dijo- observar otros síntomas acompañantes, como la tos, moco, vómito, diarrea y dolor al orinar, ya que la fiebre por sí sola no da el diagnóstico.

La doctora Cynthia Troncoso indicó que es importante que los padres detecten la fiebre, midiendo la temperatura con termómetro y observando el estado general del niño: ´´ánimo, hidratación, apetito la respiración, y mantener al niño hidratado y con ropa ligera”.

Si el niño es menor de tres meses la doctora Troncoso dijo que hay que acudir al médico de inmediato, y señaló los errores más comunes en el manejo de fiebre en casa, como el automedicar antibiótico sin indicación médica, abrigar demasiado al niño lo que puede aumentar la temperatura, usar alcohol o baños fríos y dar dosis incorrecta de medicamentos.

Como signos de alerta que requieren consulta médica inmediata, citó la fiebre en menores de 3 meses, dificultad para respirar o respiración muy rápida, convulsiones, somnolencias excesiva, irritabilidad, dificultad para despertar, rigidez en el cuello, dolor intenso de cabeza, vómitos persistente o signo de deshidratación.

Sobre Hospiten

Hospiten es una red sanitaria internacional con más de 55 años de andadura comprometida con la prestación de un servicio de máxima calidad, que cuenta con 20 centros médico-hospitalarios privados en España, República Dominicana, México, Jamaica y Panamá, además de 175 centros médicos ambulatorios, bajo la marca Clinic Assist. Fundado por el Dr. Pedro Luis Cobiella, atiende anualmente a más de tres millones de pacientes de todo el mundo y cuenta con una plantilla de más de 5.000 personas.

Hospiten Paitilla (Panamá😉 forma parte de Hospiten. Fundado en 1975, cuenta con un prestigioso grupo de profesionales en todas las especialidades médicas y más de 600 colaboradores. En la actualidad, ofrece una amplia gama de facilidades hospitalarias y de servicios técnicos, diagnósticos y terapéuticos.

Publicada por: Sean Levy Garcia Crespo

