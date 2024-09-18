Este martes 11Nov, iniciaron los ejercicios de Comando, Control y Comunicaciones como parte de la Operación Independencia 200, en los estados Anzoátegui, Bolívar, Carabobo, Táchira, Amazonas, Zulia, Distrito Capital, Trujillo, Mérida, La Guaira, Nueva Esparta, Apure, Guárico y Sucre.

“Estamos dando cumplimiento a las 27 acciones territoriales para alcanzar el punto óptimo de preparación del Estado en perfecta fusión popular-militar-policial y así garantizar los derechos constitucionales de los venezolanos, al abarcar el ámbito económico, cultural, geográfico, político, militar y, de esta manera, dar cumplimiento a los objetivos del Plan de la Patria”, expresaron efectivos de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi)

Por su parte, en la Zodi Táchira se mantienen protegidas todas las instalaciones estratégicas para establecer el control de todas las direcciones de aproximación. Mientras que, en Amazonas la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se desplegó en diversos puntos estratégicos de la entidad para preservar la seguridad.

Asimismo, la Zona Operativa de Defensa Integral número 11 del estado Zulia se despliega con la Operación Independencia 200 al ordenar la dispersión y preservación del sistema defensivo territorial para evacuarlos a diferentes puntos de la entidad.

En la Zodi número 62 del estado Bolívar, efectivos de la FANB realizaron la desconcentración de material de guerra y se activó el sistema de defensa aeroespacial.

Seguidamente, el General de División Norber José Torres Ortiz, comandante de la Zodi número 51 del estado Anzoátegui precisó que se dio inicio a la Operación Independencia 200 en la entidad con el propósito de garantizar la paz y pleno desenvolvimiento del pueblo en la entidad oriental.

Por otra parte, la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) Capital se desplegó en el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, a través de la Operación Independencia 200 con la finalidad de realizar las operaciones militares correspondientes, realizar el estudio estratégico y verificar el apresto operacional.

En cuanto a los estados Mérida, Táchira y Trujillo, también se dio inicio a la Operación como parte de los ejercicios de Comando, Control y Comunicaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para la defensa estratégica de la nación.

Estos ejercicios, que forman parte de las 27 acciones estratégicas que ordenó el presidente Nicolás Maduro, también se realizaron en los estados Nueva Esparta, Apure, Guárico, Sucre, Portuguesa, Lara, Delta Amacuro, Barinas y la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima e Insular (Redimain) del país.