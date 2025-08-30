Tachy Molina lidera los Puntos de Encuentro dedicados al servicio.

El martes 2 de septiembre a las 6 de la tarde bajo la guía de la Escuela de Ideas de Pasión País, se realizará el Primer Punto de Encuentro sobre el Servicio y la hospitalidad. Propuesta liderada por Tachy Molina quien es una gran experta en este tema.

Su libro Hospitalidad con alma de mujer, narra la génesis de su don de servicio, de su pasión por servir y de su sólida trayectoria profesional en el mundo de la hotelería.

Tachy Molina es Comunicadora Social. Con estudios en Marketing y Logística hotelera, Gerencia de Servicio, Atención al cliente y servicios. Cuenta además con su grado en Hospitality Management en Cornell University School of Hotel Administration, CEO del MIT Sloan, con diplomado en Psicología Positiva de la Unimet y Coaching Organizacional del IESA.

El servicio y la hospitalidad son la clave, para hacer crecer cualquier negocio. Hay un ejemplo perfecto que ilustra esta premisa, usted puede ir a comer a un restaurante, la comida puede ser excelente, pero si lo tratan mal, usted no regresa.

Una empresa puede quebrar o puede crecer, dependiendo de cómo sean tratados sus clientes. Una sociedad entera puede transformarse para bien, si sus integrantes entienden que servir a los otros es un privilegio.

Ahora, invitada por la Escuela de Ideas de Pasión País, está al frente de los Punto de Encuentro, dedicados al SERVICIO, en los cuales una vez al mes, debatirá con importantes invitados sobre las distintas aristas del tema.

Este martes 2 de septiembre a las 6:00 PM., compartirá el escenario con

Álvaro Montenegro conocido por su propuesta Los viajes de Montenegro. Humberto Rodríguez : director de Turismo Senior de Pro Colombia y Elías Rajbe del Rotary Chacao quienes partiendo de su experiencia, compartirán sus secretos para lograr un buen servicio que impulse el crecimiento de marcas, productos, organizaciones, empresas y negocios.

Todos los interesados desde cualquier área de trabajo en el que la atención al cliente forma la base de sus relaciones y resultados, no pueden perderse este valioso encuentro. Todas las herramientas que se puedan compartir y adquirir en este sentido son pocas.

Sólo $10, evento, coctel para el networking y estacionamiento. Compre ya sus entradas en Liveri.com.ve o directamente en este enlace: https://tickets.liveri.com.ve/cinetica

Este encuentro se realizará en Cinética Cultural, ubicada en la PB. de la Torre Cinética, Calle B. Los Ruices. (Subiendo en dirección al Canal 8 es la primera cuadra a mano derecha.

Nuestras redes son: @pasionpaisve y @cineticacultural.

Publicada por: Javier Francisco Ceballos Jiménez