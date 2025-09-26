Asimismo, para celebrar la llegada de estos innovadores productos, la Corporación Star White C.A. organizo un exclusivo encuentro que reunió a personalidades, medios de comunicación y amigos de la marca, Durante el evento, los asistentes disfrutaron de una experiencia sensorial guiada por el reconocido maestro barista Oscar González, un experto en el mundo del café y uno de los directores creativos de bebidas más influyentes del país, quien transportó a los presentes a la esencia de una auténtica cafetería de especialidad, demostrando la versatilidad y precisión de las nuevas máquinas KitchenAid®.

KitchenAid® y su Distribuidor Star White revolucionan el café en casa con el lanzamiento de dos nuevas Cafeteras Espresso de alta gama

Corporación Star White, distribuidor oficial de KitchenAid® en Venezuela, presenta dos novedades diseñadas para transformar la experiencia de tomar café desde la comodidad de tu hogar. La cafetera espresso totalmente automática KF7 y la cafetera espresso semiautomática con molinillo integrado, llegan al país para combinar la precisión de un barista profesional con la comodidad y el diseño icónico que caracteriza a KitchenAid®.

Entendiendo que una excelente taza de café no tiene por qué ser un proceso complicado, KitchenAid® ha desarrollado estos dos modelos de nueva generación que se adaptan a las diferentes preferencias de los amantes del café. Las nuevas cafeteras ofrecen desde el control total para los entusiastas más detallistas hasta la sencillez de un solo botón para quienes buscan rapidez, garantizando siempre resultados de la más alta calidad en cada taza.

Cafetera Espresso Totalmente Automática KF7: Personalización con un Solo Toque

Para quienes valoran la máxima comodidad y un café hecho a su medida, la cafetera espresso KF7 es la solución ideal. Esta máquina transforma la experiencia en casa, permitiendo preparar un espresso artesanal con solo pulsar un botón. Gracias a su pantalla táctil a color, ofrece una interfaz intuitiva con más de 20 recetas predefinidas y la posibilidad de una personalización avanzada, ajustando parámetros como intensidad, tamaño y temperatura.

La KF7 también se adapta a toda la familia con sus perfiles de usuario, permitiendo que cada persona guarde su configuración de café favorita y acceda a ella en segundos. Su automatización es completa, ya que la máquina se encarga de moler, dosificar, preparar la bebida e incluso vaciar la tolva automáticamente. Además, con sus funciones para bebidas con leche, como la espuma y vaporización automáticas, es posible preparar capuchinos y lattes de calidad profesional, incluso en dos tazas al mismo tiempo.

Cafetera Espresso Semiautomática con Molinillo Integrado: El Arte del Barista en Casa

Para aquellos que disfrutan del proceso y quieren tener el control en sus manos. Esta máquina permite explorar el arte del barismo en casa. Gracias a su molinillo cónico integrado, puedes elegir entre 15 niveles de molienda para ajustar la textura y potenciar el sabor de tus granos.

La tecnología de dosificación inteligente garantiza resultados consistentes y perfectos con solo tocar un botón, ya sea para una o dos tazas. Su portafiltro de prensado fácil y las boquillas rebajadas aseguran una extracción de calidad y un prensado uniforme, lo que resulta en un espresso con crema abundante y un sabor excepcional. Además, con su potente bomba de 15 bares y el control de temperatura ajustable, tienes el poder de personalizar cada preparación y obtener resultados verdaderamente profesionales.

Ambas máquinas cuentan con la certificación QuietMark, que garantiza un funcionamiento silencioso, y están respaldadas por una garantía de 2 años. En definitiva, las cafeteras expresso combinan tecnología, practicidad y estilo para que cada taza sea una experiencia única y cercana, bajo la experiencia KitchenAid®.

El éxito del evento fue posible gracias a la colaboración con aliados clave que enriquecieron la experiencia. Los espacios de JJJardín sirvieron como escenario ideal, para crear una atmósfera íntima y sofisticada. La degustación fue elevada con insumos de la más alta calidad, utilizando el café de origen de la finca La Roma en Boconó y el chocolate de Río Cacao, que permitieron al maestro barista crear preparaciones excepcionales y resaltar el rendimiento superior de las nuevas cafeteras.

El café perfecto no es solo una bebida, sino un estilo de vida, y con este lanzamiento, KitchenAid® continúa consolidándose como la marca experta en brindar soluciones que elevan la pasión por el buen café y la experiencia culinaria en el hogar.

KitchenAid, Haz Que Inspire.

