—

Por Hernán Porras Molina / EntornoInteligente.com

El venezolano **Eugenio Suárez**, tercera base de los Arizona Diamondbacks, está protagonizando una de las mejores temporadas ofensivas de su carrera: lidera la Liga Nacional en cuadrangulares (36) y carreras impulsadas (86), con un OPS de .933, y se ha consolidado como uno de los bateadores más temidos en la MLB en julio de 2025.

—

**Explosivo poder de bateo**

Suárez ha conectado 36 bambinazos, cifra que lo coloca empatado en el primer lugar de la Liga Nacional y en el tope de todas las Grandes Ligas, con 86 impulsadas ([ESPNdeportes.com][1]). Solo en los últimos tres partidos ha conectado cinco jonrones, incluyendo un par en cada encuentro recientes ([Reuters][2], [Reuters][3]).

—

**Racha letal y valor en el mercado**

En sus últimos 32 partidos, Suárez disparó 18 cuadrangulares, batea .325 en ese tramo y presenta un OPS de 1.220, cifras que lo han convertido en una pieza cotizada para equipos que buscan impulso antes del cierre del mercado ([ESPNdeportes.com][1]).

Esta producción ofensiva lo ha colocado en la agenda de los Yankees, Cubs y Mariners, quienes evalúan ofertas al encontrarse en zona de playoffs ([New York Post][4], [New York Post][5]).

—

**Consistencia y momentos destacados**

Suárez ya acumula cinco partidos con múltiples jonrones en 2025, incluyendo un récord personal de cuatro bambinazos en un juego el 26 de abril, siendo apenas el 19.º jugador en la historia de la MLB con esa marca ([Wikipedia][6]).

El 20 de julio conectó dos jonrones en un solo encuentro contra los Cardinals, incluyendo un grand slam temprano para asegurar la barrida de tres juegos ([Reuters][3], [MLB.com][7]).

—

**Estadísticas y perfil general**

Tras 98 juegos, Suárez registra .249/.331/.466, con un OPS de .933, 35 jonrones y 85 carreras empujadas ([MLB.com][7]).

Lidera varios índices clave: jonrones, impulsadas, extrabases (54), slugging (.605) y total de bases (219). Bateo .375 con siete jonrones y 11 impulsadas en sus siete últimos encuentros ([ESPNdeportes.com][8]).

—

**Reconocimiento y legado**

Suárez fue seleccionado al Juego de Estrellas 2025 y completó su segundo All-Star Game ([MLB.com][9]).

Su fenomenal actuación y trayectoria lo convierten en uno de los bateadores latinoamericanos más destacados de la temporada, a solo unos jonrones de entrar al club de los 300 en su carrera (311 HR hasta la fecha) ([Wikipedia][10], [ESPNdeportes.com][1]).

—

**Impacto en los Diamondbacks**

El talento ofensivo de Suárez ha sido clave para mantener a Arizona con aspiraciones de póster de comodín: aunque el equipo está al .500 (50-50) y 4.5 juegos detrás, su racha positiva y poder constante contribuyen decisivamente a una ofensiva productiva ([crawfishboxes.com][11]).

—

Eugenio Suárez vive un momento estelar: desde su primer All-Star Game en años, pasando por explosivas rachas de poder, hasta convertirse en un objetivo codiciado en el mercado de cambios. Su balance entre promedio, fortaleza ofensiva y consistencia lo colocan como uno de los jugadores determinantes del verano en la MLB. La pregunta ahora es si los Diamondbacks lo retiene o se convierte en pieza clave de una franquicia contendiente antes del cierre de mercado.

—

* [New York Post](https://nypost.com/2025/07/22/sports/nothing-would-be-easy-in-a-yankees-pursuit-of-eugenio-suarez/?utm_source=chatgpt.com)

* [Reuters](https://www.reuters.com/sports/baseball/eugenio-suarez-goez-deep-twice-again-d-backs-sweep-cardinals-2025-07-20/?utm_source=chatgpt.com)

* [Reuters](https://www.reuters.com/sports/baseball/brice-matthews-first-two-homers-lead-astros-past-d-backs-2025-07-22/?utm_source=chatgpt.com)

¡Haz clic para puntuar esta entrada! (Votos: 0 Promedio: 0 )

[1]: https://espndeportes.espn.com/beisbol/mlb/jugador/_/id/32367/eugenio-suarez?utm_source=chatgpt.com "Eugenio Suarez – Tercera Base de Arizona Diamondbacks"[2]: https://www.reuters.com/sports/baseball/brice-matthews-first-two-homers-lead-astros-past-d-backs-2025-07-22/?utm_source=chatgpt.com "Brice Matthews' first two homers lead Astros past D-backs"[3]: https://www.reuters.com/sports/baseball/eugenio-suarez-goez-deep-twice-again-d-backs-sweep-cardinals-2025-07-20/?utm_source=chatgpt.com "Eugenio Suarez goes deep twice again as D-backs sweep Cardinals"[4]: https://nypost.com/2025/07/22/sports/nothing-would-be-easy-in-a-yankees-pursuit-of-eugenio-suarez/?utm_source=chatgpt.com "Nothing would be easy in a potential Yankees' pursuit of Eugenio Suarez"[5]: https://nypost.com/2025/07/22/sports/yankees-in-pursuit-of-eugenio-suarez-trade-as-slugger-stays-hot/?utm_source=chatgpt.com "Yankees in pursuit of Eugenio Suarez trade as Diamondbacks slugger continues home run barrage"[6]: https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Major_League_Baseball_season?utm_source=chatgpt.com "2025 Major League Baseball season"[7]: https://www.mlb.com/news/eugenio-suarez-homers-twice-as-d-backs-sweep-cardinals?utm_source=chatgpt.com "Eugenio Suárez homers twice as D-backs sweep Cardinals – MLB.com"[8]: https://espndeportes.espn.com/beisbol/nota/_/id/15456268/mlb-2025-eugenio-suarez-sube-numero-uno-bateo-latino-al-rojas-vivo?utm_source=chatgpt.com "Al Rojas Vivo: Eugenio Suárez asciende al número uno de bateo"[9]: https://www.mlb.com/news/eugenio-suarez-earns-all-star-status-with-diamondbacks?utm_source=chatgpt.com "Eugenio Suárez overcomes adversity to earn All-Star status – MLB.com"[10]: https://en.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Su%C3%A1rez?utm_source=chatgpt.com "Eugenio Suárez"[11]: https://www.crawfishboxes.com/2025/7/21/24471201/series-preview-houston-astros-arizona-diamondbacks?utm_source=chatgpt.com "Series Preview: Houston Astros @ Arizona Diamondbacks"