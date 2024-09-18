José María Balcázar fue elegido presidente del Congreso y asumirá la Presidencia de la República, tras imponerse a María del Carmen Alva en una votación decisiva y liderará el gobierno de transición en Perú

José María Balcázar Juramenta como Presidente de la República

José María Balcázar fue elegido presidente del Congreso y asumirá la Presidencia de la República, luego de que la vacancia dejada por la censura de José Jerí obligara al Parlamento a definir rápidamente al responsable de conducir el gobierno de transición en Perú. La sesión decisiva, celebrada en el hemiciclo legislativo de Lima, congregó a 113 congresistas, de los cuales Balcázar obtuvo 64 votos, superando a María del Carmen Alva, quien alcanzó 46 sufragios. El escrutinio arrojó además tres votos viciados y ningún voto en blanco, reflejando la polarización y el alto nivel de participación en una coyuntura marcada por la urgencia política.

Balcázar Zelada, representante de la región Lambayeque, fue elegido congresista en las elecciones generales de 2021 por Perú Libre, obteniendo 6.641 votos válidos y encabezando la lista con el número 1. Actualmente, integra la bancada Perú Bicentenario y, con 81 años de edad, debuta tanto en el Congreso como en un cargo de elección popular. Su perfil profesional está respaldado por una amplia trayectoria como abogado, con estudios de posgrado y una carrera académica de más de cuatro décadas en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Además, trabajó en el Poder Judicial entre 1982 y 2021. Según el registro oficial, no registra sanciones administrativas ni sentencias civiles o penales.José María Balcázar, el nuevo presidente de Perú, pronuncia un discurso tras juramentar su cargo en una ceremonia oficial en el Congreso de la República, marcando el inicio de su mandato. (Flickr / Congreso de la República)

Al asumir el cargo de presidente de la República, Balcázar dirigió un mensaje a la nación en el que garantizó la organización de elecciones libres, la continuidad de la política económica y el fortalecimiento de la lucha contra la inseguridad ciudadana. “Primero, garantizar al pueblo del Perú que va a haber una transición democrática y electoral pacífica, transparente, que no haya ningún tipo de duda en las elecciones”, expresó Balcázar, reiterando su compromiso con la legalidad y la estabilidad institucional.

En el ámbito de la seguridad, el mandatario señaló que impulsará la reforma del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y que esta debe involucrar al Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, institutos criminológicos y universidades. “El crimen organizado ya no es como tradicionalmente era, el Tren de Aragua tiene connotaciones de terrorismo internacional. Y bien por eso, que se le castigue desde cualquier país del mundo”, advirtió, aludiendo a la necesidad de una respuesta coordinada y contundente frente a organizaciones criminales transnacionales.José María Balcázar, el nuevo presidente de Perú, pronuncia un discurso tras juramentar su cargo en el Congreso de la República, destacando el inicio de su mandato. (Flickr / Congreso de la República)

Balcázar enfatizó la importancia de seleccionar un ministro del Interior con experiencia y capacidad para liderar la lucha contra la inseguridad, asegurando que convocará a los mejores profesionales y personas para devolver la tranquilidad al país. Respecto a la política económica, el presidente garantizó la continuidad de las medidas adoptadas y anunció que dialogará con la ministra de Economía y el presidente del Banco Central de Reserva (BCR) para promover un mejoramiento económico. “Hay cosas que no se pueden esperar, hay deudas sociales trabadas en el Ejecutivo con los grandes maestros del Perú, veremos eso. En líneas generales, lo que quiero es que el país entienda que yo no llego acá con una idea de querer cambiar el rumbo”, afirmó.José María Balcázar, vistiendo la banda presidencial, presta juramento como nuevo presidente de Perú en una ceremonia formal en el Congreso de la República. (Flickr / Congreso de la República)

En su discurso, Balcázar convocó a los miembros del Congreso a trabajar de manera conjunta y establecer una comunicación fluida para afrontar los desafíos del país. “Hay que convocar a la gente más lúcida, que tenemos en los partidos políticos, en el Congreso. Y para eso estoy modestamente acá esta noche, para terminar agradeciéndoles a ustedes, vendré a conversar con ustedes, porque hay que dialogar, sin diálogo no hay nada”, puntualizó.

En sus primeras declaraciones como jefe de Estado, Balcázar anunció que evaluará el desempeño de los ministros actuales y no descartó ratificaciones. “Vamos a evaluar a los ministros, desde mañana pasamos para ver cuál está cumpliendo (su labor) y si hay que ratificarlos, los ratificamos”, señaló, subrayando que la política económico-financiera se mantendrá sin sobresaltos para asegurar la estabilidad en la transición.

Sin duda, la asunción de Balcázar en el más importante cargo de la Nación siembra dudas y tiene mucho por aclarar. Por ejemplo, la política económica que aplicará, sus polémicas declaraciones sobre el matrimonio infantil, el posible indulto a Pedro Castillo y el futuro de Betssy Chávez, así como su cercanía con el prófugo Vladimir Cerrón. José María Balcázar, el nuevo presidente de Perú, pronuncia un discurso durante su juramentación en el Congreso de la República, donde asumió su cargo oficialmente. (Flickr / Congreso de la República)

En su última declaración a la prensa, José María Balcázar sostuvo que este jueves se reunirá con el gabinete para decidir quién se queda y quién se va

José María Balcázar habla sobre sus primeras actividades como presidente

José María Balcázar recibe los honores de Estado como nuevo inquilino de la casa Pizarro y presidente de la República

Así fue la llegada de José María Alcázar a Palacio de Gobierno

Llegada del Presidente José María Balcázar al Palacio de Gobierno

José María Balcázar se dirige a la prensa para responder a los cuestionamientos sobre su elección

José María Balcázar: Primeras declaraciones como nuevo Presidente de la República

José María Balcázar da su primer discurso como presidente de transición de Perú

José María Balcázar: Discurso sobre la Transición, Seguridad y Reforma de la Justicia

Nuevo presidente José Balcázar y la vez que defendió el matrimonio infantil desde los 14 años

El legislador de Perú Libre reiteró que no se arrepiente de sus declaraciones y afirmó que sus palabras fueron sacadas de contexto

Congresista José Balcázar se refiere al matrimonio infantil

José Balcázar es el nuevo presidente del Perú, luego de superar a María del Carmen Alva en la segunda votación del Congreso al imponerse con 60 votos. El integrante de la bancada Perú Libre reemplazará a José Jerí luego de ser censurado y queda a cargo del país hasta las elecciones generales 2026 el próximo 12 de abril.

Las razones del Congreso para eligir a José María Balcázar como presidente y no a Maria del Carmen Alva

A solo un día de la destitución de José Jerí, el Congreso designó a Balcázar Zelada como presidente, en una votación atravesada por acusaciones de negociaciones entre bancadas y fuertes cuestionamientos sobre la legitimidad de los apoyos obtenidos

José María Balcazar, congresista de Perú Libre, fue elegido presidente de Perú.

La elección de José María Balcázar como presidente del Congreso de la Repúblicamarcó un giro frente a la expectativa inicial que colocaba a María del Carmen Alvacomo favorita. En una votación ajustada y atravesada por negociaciones de último momento, el Parlamento optó por un perfil que, para varios bloques, resultaba “menos polarizante” y más funcional en un escenario de fragmentación extrema.

Quién es José María Balcázar, el nuevo presidente interino de Perú: perfil, polémicas y cuestionamientos

José María Balcázar se impuso a María del Carmen Alva en la segunda vuelta de votaciones, consolidando el respaldo de diversas bancadas parlamentarias

El izquierdista José María Balcázar fue elegido como nuevo presidente de Perú. – Crédito: Congreso de la República

El Congreso de la República eligió a José María Balcázar, parlamentario de la bancada Perú Libre, como presidente del Legislativo luego de superar a María del Carmen Alvaen un segunda vuelta de votaciones. Por sucesión constitucional, esa elección también lo convierte en el nuevo presidente de la República de manera interina, cargo que asumirá durante la transición hacia las elecciones generales de 2026, tras la censura de José Jerí.

Perú Libre: de intentar un golpe de Estado con Pedro Castillo a liderar el gobierno transitorio con José Balcázar

En una ajustada segunda vuelta, Balcázar superó a María del Carmen Alva con 60 votos y se convirtió en el nuevo presidente de la República

El cambio en su discurso se da luego de varias críticas por parte de la población y entidades como el Ministerio de la Mujer.

José María Balcázar, integrante del partido Perú Libre, fue elegido presidente del Congreso en una sesión plenaria extraordinaria y, conforme al mecanismo de sucesión constitucional vigente, asume también la Presidencia de la República. Bálcazar obtuvo el respaldo de 60 de los 114 votos en el Parlamento, superando la mayoría simple necesaria y consolidando el apoyo de la mayoría de las bancadas parlamentarias presentes durante una ajustada segunda vuelta contra María del Carmen Alva de Acción Popular.

Gabinete de ministros de José Balcázar: ¿cuándo se elegirá al nuevo equipo del jefe de Estado?

De acuerdo con el artículo 120 de la Constitución señala que sin ministros, ningún decreto, ley o acto administrativo tiene validez

José María Balcázar, miembro del Congreso de Perú, emite su voto mientras el Congreso celebra una sesión para elegir a un nuevo presidente tras la destitución de José Jerí por un escándalo de reuniones no reveladas con un empresario chino, en Lima, Perú. 18 de febrero de 2026. Ernesto Arias/Congreso de Perú/Handout via REUTERS ATENCIÓN EDITORES – ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS. NO DISPONIBLE PARA REVENTA. NO DISPONIBLE PARA ARCHIVO.

Tras la elección de José María Balcázarcomo presidenta del Congreso y, por sucesión constitucional, como presidente de la República, se ha abierto formalmente el proceso para la conformación del Gabinete de Ministros, un paso clave para asegurar la continuidad institucional del Ejecutivo en medio de la transición política que atraviesa el país.