Nueva York, EEUU. 26 de septiembre del 2025 (Escrito por Luis Henriquez) El inquieto bachatero dominicano José El Galán mantiene un buen ritmo de presentaciones artísticas diseminadas en toda la geografía de Quisqueya, actualmente este inquieto exponente cuenta con un sinnúmero actuaciones pautadas junto a El Rubio del Acordeón, Luis Miguel del Amargue, Fefita La Grande, Kiko Rodríguez y otras figuras de renombre en nuestro país.

José “EL Galán” con buena presencia en el mercado dominicano

Este artista ademas, ha logrado atraer con su música y talento la atención de los amantes de la bachata moderna en distintas plazas internacionales

Nueva York, EEUU. 26 de septiembre del 2025 (Escrito por Luis Henriquez) El inquieto bachatero dominicano José El Galán mantiene un buen ritmo de presentaciones artísticas diseminadas en toda la geografía de Quisqueya, actualmente este inquieto exponente cuenta con un sinnúmero actuaciones pautadas junto a El Rubio del Acordeón, Luis Miguel del Amargue, Fefita La Grande, Kiko Rodríguez y otras figuras de renombre en nuestro país.

El Galán ha ido conquistando con su talento el cariño de los seguidores de la bachata y ganándose el aplauso de un público que se ha identificado con sus trabajos musicales.

“Me siento muy contento con el respaldo que he recibido de mi público, poco a poco he ido penetrando en el gusto popular, eso me compromete a seguir dando lo mejor de mi talento en cada presentación”, apuntó El Galán

La escalada de este exponente obedece a su dedicación incansable en hacer música nueva, promoverla y levantar las reacciones de los seguidores de la bachata con se desempeñó en el escenario.

José cuenta con un amplio repertorio de bachatas y merengues entre los que resaltan propio compuesto por los temas “Eran Mentiras”, “Que Equivocada Estas”, “Que Nadie me Moleste”, “Pecadora”, “Ingrata”, “Maestra del Engaño”,“A las Mujeres le Gustan que le Den”, “A Gozar en Navidad”, “Bebo y Bebo”, “Sin Rencor”, “Hechizo”, A Través del Vaso”, “Ya me Curé”, “Dios”, “Échame a mí la Culpa”y otros que han logrado buena acogida y difusión radial.



Publicada por Sean Levy Garcia Crespo

Visite también