Jorge Rodríguez dice que amnistías rechazadas pueden ser apeladas en tribunales

El presidente de la Asamblea Nacional se reunió con la comisión de seguimiento de la Ley de Amnistía y José Luis Rodríguez Zapatero. El parlamentario recordó que la norma abarca casos vinculados a 13 eventos políticos específicos ocurridos en distintos años desde 1999

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional | Foto: Miguel Gutiérrez

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró este martes que las personas a quienes se les ha negado el beneficio de la Ley de Amnistía pueden apelar ante los tribunales o presentar nuevos escritos para que sus casos sean revisados.

La declaración se produjo tras una reunión de la comisión de seguimiento de la norma con el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, en Caracas.

Rodríguez explicó que, aunque algunas solicitudes han sido negadas, los afectados “tienen derecho a apelar” y a insistir ante la comisión encargada de evaluar los expedientes.

El diputado recordó que la ley aprobada en febrero abarca casos vinculados a 13 eventos políticos específicos ocurridos en distintos años desde 1999, lo que deja fuera una parte importante de las solicitudes recibidas.

Más de 2.000 peticiones “no encajan”

Según indicó, más de 2.000 peticiones no encajan dentro de esos supuestos, aunque afirmó que todas continúan bajo revisión.

De acuerdo con cifras oficiales, más de 7.500 personas han recibido el beneficio en este proceso.

Rodríguez también señaló que ciudadanos en el extranjero han solicitado acogerse a la amnistía e hizo un llamado a quienes estén interesados a consignar sus casos en los próximos días para su evaluación.

“Este es el momento para que se comuniquen, por vía escrita o por vía de sus abogados, ante la comisión de seguimiento para que se puedan procesar sus casos”, expresó.

Múltiples denuncias por rechazos a solicitudes

En los últimos días se han multiplicado las denuncias por rechazos a solicitudes de amnistía.

El dirigente opositor Henry Alviárez, del partido Vente Venezuela, informó la negación de su petición. Cuestionó la decisión a través de sus redes sociales y acusó a las autoridades de perseguir a quienes disienten políticamente.

A Alviárez lo detuvieron en marzo de 2024 y posteriormente lo excarcelaron con medidas cautelares en febrero de este año.

Se suman denuncias de organizaciones como Provea, que reportó la negativa del beneficio a seis sindicalistas condenados por conspiración y asociación para delinquir. A los trabajadores los detuvieron en 2022 y excarcelados en 2023, en medio de negociaciones políticas.

También se han registrado rechazos a solicitudes de periodistas y otros actores,lo que ha generado cuestionamientos sobre el alcance real de la ley.

Rodríguez Zapatero respalda la amnistía

Durante su visita a Caracas, el exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero valoró la aplicación de la amnistía y consideró que podría convertirse en un referente internacional por su rapidez y alcance.

El político destacó que la medida abarca a un número amplio de personas y llamó a profundizar su aplicación para avanzar hacia la reconciliación. También insistió en la necesidad de dejar atrás el conflicto político y apostar por el diálogo entre los distintos sectores del país.

”No hay lugar ya ni para el odio ni para el rencor, la Venezuela de hoy solo espera reconciliación, confianza, convivencia y, ¿por qué no?, abrazos. A la democracia y a los países le sientan muy bien las palabras que intentan aproximar, las palabras que transmiten odio, ira, le sienta muy mal“, dijo.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional añadió: ”Alguna vez se sabrán todas las gestiones, todos los trámites, todas las reuniones y todos los viajes relámpagos de Rodríguez Zapatero a Venezuela para que se encaminaran los procesos políticos por la vía del dialogo“.